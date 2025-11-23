Daugiau apie ASSETMINT
AssetMint (ASSETMINT) Tokenomika
AssetMint (ASSETMINT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius AssetMint (ASSETMINT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
AssetMint (ASSETMINT) Informacija
AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.
AssetMint (ASSETMINT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AssetMint (ASSETMINT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASSETMINT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ASSETMINT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ASSETMINT tokenomiką, galite peržiūrėti ASSETMINT tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti ASSETMINT
AssetMint (ASSETMINT) Kainų istorija
ASSETMINT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
ASSETMINT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ASSETMINT? Mūsų ASSETMINT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
