AssetMint (ASSETMINT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAssetMint (ASSETMINT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 04:58:18(UTC+8)
USD

AssetMint (ASSETMINT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AssetMint (ASSETMINT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
$ 2,100.00T
$ 2,100.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 17.65M
$ 17.65M
Visų laikų rekordas:
$ 0.1692
$ 0.1692
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
$ 0.000000008405
$ 0.000000008405

AssetMint (ASSETMINT) Informacija

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

Oficiali svetainė:
https://assetmint.pro/
Baltoji knyga:
https://assetmint.pro/Whitepaper.html
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x1C5AeF2A6fd93a5018C94362087A9F679663aAfF

AssetMint (ASSETMINT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AssetMint (ASSETMINT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASSETMINT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ASSETMINT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ASSETMINT tokenomiką, galite peržiūrėti ASSETMINT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ASSETMINT

Norite įtraukti AssetMint (ASSETMINT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ASSETMINT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

AssetMint (ASSETMINT) Kainų istorija

ASSETMINT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ASSETMINT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ASSETMINT? Mūsų ASSETMINT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

