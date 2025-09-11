Daugiau apie APX1

APX1 Kainos informacija

APX1 Oficiali svetainė

APX1 Tokenomika

APX1 Kainų prognozė

APX1 Istorija

APX1 pirkimo vadovas

APX1valiutų konverteris į dekretinę valiutą

APX1 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AstroPepeX logotipas

AstroPepeX kaina(APX1)

1 APX1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00001566
$0.00001566$0.00001566
-6.11%1D
USD
AstroPepeX (APX1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:17:23(UTC+8)

AstroPepeX (APX1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001503
$ 0.00001503$ 0.00001503
24 val. žemiausia
$ 0.00001929
$ 0.00001929$ 0.00001929
24 val. aukščiausia

$ 0.00001503
$ 0.00001503$ 0.00001503

$ 0.00001929
$ 0.00001929$ 0.00001929

$ 0.000374254222012383
$ 0.000374254222012383$ 0.000374254222012383

$ 0.00000005135126203
$ 0.00000005135126203$ 0.00000005135126203

+1.09%

-6.11%

-9.06%

-9.06%

AstroPepeX (APX1) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001566. Per pastarąsias 24 valandas APX1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001503 iki aukščiausios $ 0.00001929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APX1 kaina yra $ 0.000374254222012383, o žemiausia – $ 0.00000005135126203.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APX1 per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – -6.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AstroPepeX (APX1) rinkos informacija

No.7515

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

0.00
0.00 0.00

65,000,000,000
65,000,000,000 65,000,000,000

65,000,000,000
65,000,000,000 65,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė AstroPepeX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.99K. APX1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 65000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M

AstroPepeX (APX1) kainos istorija USD

Stebėkite AstroPepeX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000010191-6.11%
30 dienų$ -0.00000501-24.24%
60 dienų$ -0.00000324-17.15%
90 dienų$ -0.00001283-45.04%
AstroPepeX kainos pokytis šiandien

Šiandien APX1 užfiksuotas $ -0.0000010191 (-6.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AstroPepeX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000501 (-24.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AstroPepeX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APX1 rodiklis pasikeitė $ -0.00000324 (-17.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AstroPepeX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001283 (-45.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AstroPepeX (APX1) pokyčius?

Peržiūrėkite AstroPepeX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AstroPepeX (APX1)

AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum.

AstroPepeX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AstroPepeX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APX1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AstroPepeX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AstroPepeX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AstroPepeX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AstroPepeX (APX1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AstroPepeX (APX1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AstroPepeX prognozes.

Peržiūrėkite AstroPepeX kainos prognozę dabar!

AstroPepeX (APX1) Tokenomika

Supratimas apie AstroPepeX (APX1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APX1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AstroPepeX (APX1)

Ieškote, kaip nusipirkti AstroPepeX? Viskas paprasta ir patogu! AstroPepeX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APX1 į vietos valiutas

1 AstroPepeX(APX1) į VND
0.4120929
1 AstroPepeX(APX1) į AUD
A$0.0000236466
1 AstroPepeX(APX1) į GBP
0.0000114318
1 AstroPepeX(APX1) į EUR
0.000013311
1 AstroPepeX(APX1) į USD
$0.00001566
1 AstroPepeX(APX1) į MYR
RM0.0000660852
1 AstroPepeX(APX1) į TRY
0.0006466014
1 AstroPepeX(APX1) į JPY
¥0.00230202
1 AstroPepeX(APX1) į ARS
ARS$0.02230767
1 AstroPepeX(APX1) į RUB
0.0013361112
1 AstroPepeX(APX1) į INR
0.0013830912
1 AstroPepeX(APX1) į IDR
Rp0.2567212704
1 AstroPepeX(APX1) į KRW
0.021810465
1 AstroPepeX(APX1) į PHP
0.0008954388
1 AstroPepeX(APX1) į EGP
￡E.0.0007541856
1 AstroPepeX(APX1) į BRL
R$0.000084564
1 AstroPepeX(APX1) į CAD
C$0.0000216108
1 AstroPepeX(APX1) į BDT
0.001907388
1 AstroPepeX(APX1) į NGN
0.0236198214
1 AstroPepeX(APX1) į COP
$0.0614116296
1 AstroPepeX(APX1) į ZAR
R.0.0002746764
1 AstroPepeX(APX1) į UAH
0.0006464448
1 AstroPepeX(APX1) į VES
Bs0.00244296
1 AstroPepeX(APX1) į CLP
$0.01504926
1 AstroPepeX(APX1) į PKR
Rs0.0044475966
1 AstroPepeX(APX1) į KZT
0.0084419928
1 AstroPepeX(APX1) į THB
฿0.0004981446
1 AstroPepeX(APX1) į TWD
NT$0.0004746546
1 AstroPepeX(APX1) į AED
د.إ0.0000574722
1 AstroPepeX(APX1) į CHF
Fr0.0000123714
1 AstroPepeX(APX1) į HKD
HK$0.0001218348
1 AstroPepeX(APX1) į AMD
֏0.0059838426
1 AstroPepeX(APX1) į MAD
.د.م0.0001414098
1 AstroPepeX(APX1) į MXN
$0.0002917458
1 AstroPepeX(APX1) į SAR
ريال0.000058725
1 AstroPepeX(APX1) į PLN
0.0000570024
1 AstroPepeX(APX1) į RON
лв0.0000678078
1 AstroPepeX(APX1) į SEK
kr0.000146421
1 AstroPepeX(APX1) į BGN
лв0.0000261522
1 AstroPepeX(APX1) į HUF
Ft0.0052637958
1 AstroPepeX(APX1) į CZK
0.0003269808
1 AstroPepeX(APX1) į KWD
د.ك0.0000047763
1 AstroPepeX(APX1) į ILS
0.0000521478
1 AstroPepeX(APX1) į AOA
Kz0.0142751862
1 AstroPepeX(APX1) į BHD
.د.ب0.00000590382
1 AstroPepeX(APX1) į BMD
$0.00001566
1 AstroPepeX(APX1) į DKK
kr0.0000999108
1 AstroPepeX(APX1) į HNL
L0.0004104486
1 AstroPepeX(APX1) į MUR
0.0007134696
1 AstroPepeX(APX1) į NAD
$0.0002753028
1 AstroPepeX(APX1) į NOK
kr0.0001553472
1 AstroPepeX(APX1) į NZD
$0.0000263088
1 AstroPepeX(APX1) į PAB
B/.0.00001566
1 AstroPepeX(APX1) į PGK
K0.0000663984
1 AstroPepeX(APX1) į QAR
ر.ق0.0000570024
1 AstroPepeX(APX1) į RSD
дин.0.0015694452

AstroPepeX išteklius

Išsamesnei AstroPepeX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali AstroPepeX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AstroPepeX

Kiek AstroPepeX(APX1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APX1 kaina USD valiuta yra 0.00001566USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APX1 į USD kaina?
Dabartinė APX1 kaina USD valiuta yra $ 0.00001566. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AstroPepeX rinkos kapitalizacija?
APX1 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APX1 apyvartoje?
APX1 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APX1 kaina?
APX1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000374254222012383USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APX1 kaina?
APX1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000005135126203USD.
Kokia yra APX1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APX1 yra $ 54.99KUSD.
Ar APX1 kaina šiais metais kils?
APX1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APX1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:17:23(UTC+8)

AstroPepeX (APX1) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

APX1-į-USD skaičiuoklė

Suma

APX1
APX1
USD
USD

1 APX1 = 0.00001566 USD

Prekiauti APX1

APX1USDT
$0.00001566
$0.00001566$0.00001566
-6.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis