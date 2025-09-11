AstroPepeX (APX1) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001566. Per pastarąsias 24 valandas APX1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001503 iki aukščiausios $ 0.00001929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APX1 kaina yra $ 0.000374254222012383, o žemiausia – $ 0.00000005135126203.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APX1 per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – -6.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AstroPepeX (APX1) rinkos informacija
Dabartinė AstroPepeX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.99K. APX1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 65000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M
AstroPepeX (APX1) kainos istorija USD
Stebėkite AstroPepeX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
AstroPepeX kainos pokytis šiandien
Šiandien APX1 užfiksuotas $ -0.0000010191 (-6.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AstroPepeX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000501 (-24.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AstroPepeX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APX1 rodiklis pasikeitė $ -0.00000324 (-17.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AstroPepeX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001283 (-45.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AstroPepeX (APX1) pokyčius?
AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum.
AstroPepeX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AstroPepeX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APX1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AstroPepeX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AstroPepeX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AstroPepeX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AstroPepeX (APX1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AstroPepeX (APX1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AstroPepeX prognozes.
Supratimas apie AstroPepeX (APX1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APX1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AstroPepeX (APX1)
Ieškote, kaip nusipirkti AstroPepeX? Viskas paprasta ir patogu! AstroPepeX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.