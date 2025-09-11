Andromeda (ANDR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001707. Per pastarąsias 24 valandas ANDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00168 iki aukščiausios $ 0.00171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANDR kaina yra $ 1.0440169804325792, o žemiausia – $ 0.001656976426298094.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANDR per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Andromeda (ANDR) rinkos informacija
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.61K
$ 55.61K$ 55.61K
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ANDR
Dabartinė Andromeda rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.61K. ANDR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.71M
Andromeda (ANDR) kainos istorija USD
Stebėkite Andromeda kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000229
+1.36%
30 dienų
$ -0.000824
-32.56%
60 dienų
$ -0.001587
-48.18%
90 dienų
$ -0.002483
-59.27%
Andromeda kainos pokytis šiandien
Šiandien ANDR užfiksuotas $ +0.0000229 (+1.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Andromeda 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000824 (-32.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Andromeda 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANDR rodiklis pasikeitė $ -0.001587 (-48.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Andromeda 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002483 (-59.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Andromeda (ANDR) pokyčius?
Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts.
Andromeda kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Andromeda (ANDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Andromeda (ANDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Andromeda prognozes.
Supratimas apie Andromeda (ANDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
