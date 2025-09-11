All in (ALLIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.1445. Per pastarąsias 24 valandas ALLIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1357 iki aukščiausios $ 0.1507 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALLIN kaina yra $ 4.902338953333745, o žemiausia – $ 0.003973322646943962.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALLIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +5.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
All in (ALLIN) rinkos informacija
No.2919
$ 138.62K
$ 138.62K$ 138.62K
$ 53.43K
$ 53.43K$ 53.43K
$ 144.50K
$ 144.50K$ 144.50K
959.34K
959.34K 959.34K
1,000,000
1,000,000 1,000,000
960,724.373261
960,724.373261 960,724.373261
95.93%
ETH
Dabartinė All in rinkos kapitalizacija yra $ 138.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.43K. ALLIN apyvartoje yra 959.34K vienetų, o bendras kiekis siekia 960724.373261. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 144.50K
All in (ALLIN) kainos istorija USD
Stebėkite All in kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0081
+5.96%
30 dienų
$ -0.0544
-27.36%
60 dienų
$ -0.0582
-28.72%
90 dienų
$ -0.0661
-31.39%
All in kainos pokytis šiandien
Šiandien ALLIN užfiksuotas $ +0.0081 (+5.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
All in 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0544 (-27.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
All in 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALLIN rodiklis pasikeitė $ -0.0582 (-28.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
All in 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0661 (-31.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir All in (ALLIN) pokyčius?
All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.
All in galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų All in investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti All in, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
All in kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos All in (ALLIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų All in (ALLIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes All in prognozes.
Supratimas apie All in (ALLIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALLINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti All in (ALLIN)
Ieškote, kaip nusipirkti All in? Viskas paprasta ir patogu! All in lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.