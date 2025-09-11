Daugiau apie AKA

She Rises logotipas

She Rises kaina(AKA)

$0.001168
-8.99%1D
USD
She Rises (AKA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:49:41(UTC+8)

She Rises (AKA) kainos informacija (USD)

She Rises (AKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011671. Per pastarąsias 24 valandas AKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001165 iki aukščiausios $ 0.0013245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AKA kaina yra $ 0.057281674782330164, o žemiausia – $ 0.00081776249475836.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKA per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – -8.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

She Rises (AKA) rinkos informacija

$ 1.17M
$ 82.44K
$ 1.17M
999.99M
999,991,183.47
SOL

Dabartinė She Rises rinkos kapitalizacija yra $ 1.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.44K. AKA apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991183.47. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.17M

She Rises (AKA) kainos istorija USD

Stebėkite She Rises kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000115375-8.99%
30 dienų$ -0.0009777-45.59%
60 dienų$ -0.0004945-29.77%
90 dienų$ -0.0002696-18.77%
She Rises kainos pokytis šiandien

Šiandien AKA užfiksuotas $ -0.000115375 (-8.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

She Rises 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0009777 (-45.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

She Rises 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AKA rodiklis pasikeitė $ -0.0004945 (-29.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

She Rises 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002696 (-18.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir She Rises (AKA) pokyčius?

Peržiūrėkite She Rises kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

She Rises galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų She Rises investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AKAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie She Rises mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti She Rises, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

She Rises kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos She Rises (AKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų She Rises (AKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes She Rises prognozes.

Peržiūrėkite She Rises kainos prognozę dabar!

She Rises (AKA) Tokenomika

Supratimas apie She Rises (AKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti She Rises (AKA)

Ieškote, kaip nusipirkti She Rises? Viskas paprasta ir patogu! She Rises lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie She Rises

Kiek She Rises(AKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AKA kaina USD valiuta yra 0.0011671USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AKA į USD kaina?
Dabartinė AKA kaina USD valiuta yra $ 0.0011671. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra She Rises rinkos kapitalizacija?
AKA rinkos kapitalizacija yra $ 1.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AKA apyvartoje?
AKA apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AKA kaina?
AKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.057281674782330164USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AKA kaina?
AKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00081776249475836USD.
Kokia yra AKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AKA yra $ 82.44KUSD.
Ar AKA kaina šiais metais kils?
AKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:49:41(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

