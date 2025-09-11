Ajuna Network (AJUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000512. Per pastarąsias 24 valandas AJUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000512 iki aukščiausios $ 0.000512 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AJUN kaina yra $ 0.07959326945580884, o žemiausia – $ 0.000601804700361524.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AJUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ajuna Network (AJUN) rinkos informacija
Dabartinė Ajuna Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. AJUN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 499999992.4957381. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 256.00K
Ajuna Network (AJUN) kainos istorija USD
Stebėkite Ajuna Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000005
-0.97%
60 dienų
$ -0.000489
-48.86%
90 dienų
$ -0.000383
-42.80%
Ajuna Network kainos pokytis šiandien
Šiandien AJUN užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ajuna Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005 (-0.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ajuna Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AJUN rodiklis pasikeitė $ -0.000489 (-48.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ajuna Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000383 (-42.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.
Ajuna Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ajuna Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AJUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ajuna Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ajuna Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ajuna Network kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Ajuna Network (AJUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AJUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ajuna Network (AJUN)
Ieškote, kaip nusipirkti Ajuna Network? Viskas paprasta ir patogu! Ajuna Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.