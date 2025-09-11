Daugiau apie AJUN

AJUN Kainos informacija

AJUN Baltoji knyga

AJUN Oficiali svetainė

AJUN Tokenomika

AJUN Kainų prognozė

AJUN Istorija

AJUN pirkimo vadovas

AJUNvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AJUN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ajuna Network logotipas

Ajuna Network kaina(AJUN)

1 AJUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000512
$0.000512$0.000512
0.00%1D
USD
Ajuna Network (AJUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:50(UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512
24 val. žemiausia
$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512
24 val. aukščiausia

$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512

$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512

$ 0.07959326945580884
$ 0.07959326945580884$ 0.07959326945580884

$ 0.000601804700361524
$ 0.000601804700361524$ 0.000601804700361524

0.00%

0.00%

-0.59%

-0.59%

Ajuna Network (AJUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000512. Per pastarąsias 24 valandas AJUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000512 iki aukščiausios $ 0.000512 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AJUN kaina yra $ 0.07959326945580884, o žemiausia – $ 0.000601804700361524.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AJUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ajuna Network (AJUN) rinkos informacija

No.7301

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 256.00K
$ 256.00K$ 256.00K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381

0.00%

AJUN

Dabartinė Ajuna Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. AJUN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 499999992.4957381. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 256.00K

Ajuna Network (AJUN) kainos istorija USD

Stebėkite Ajuna Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000005-0.97%
60 dienų$ -0.000489-48.86%
90 dienų$ -0.000383-42.80%
Ajuna Network kainos pokytis šiandien

Šiandien AJUN užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ajuna Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005 (-0.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ajuna Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AJUN rodiklis pasikeitė $ -0.000489 (-48.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ajuna Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000383 (-42.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ajuna Network (AJUN) pokyčius?

Peržiūrėkite Ajuna Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ajuna Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AJUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ajuna Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ajuna Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ajuna Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ajuna Network (AJUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ajuna Network (AJUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ajuna Network prognozes.

Peržiūrėkite Ajuna Network kainos prognozę dabar!

Ajuna Network (AJUN) Tokenomika

Supratimas apie Ajuna Network (AJUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AJUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ajuna Network (AJUN)

Ieškote, kaip nusipirkti Ajuna Network? Viskas paprasta ir patogu! Ajuna Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AJUN į vietos valiutas

1 Ajuna Network(AJUN) į VND
13.47328
1 Ajuna Network(AJUN) į AUD
A$0.00077312
1 Ajuna Network(AJUN) į GBP
0.00037376
1 Ajuna Network(AJUN) į EUR
0.0004352
1 Ajuna Network(AJUN) į USD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) į MYR
RM0.00216064
1 Ajuna Network(AJUN) į TRY
0.02113536
1 Ajuna Network(AJUN) į JPY
¥0.075264
1 Ajuna Network(AJUN) į ARS
ARS$0.729344
1 Ajuna Network(AJUN) į RUB
0.04325888
1 Ajuna Network(AJUN) į INR
0.04513792
1 Ajuna Network(AJUN) į IDR
Rp8.39344128
1 Ajuna Network(AJUN) į KRW
0.71110656
1 Ajuna Network(AJUN) į PHP
0.0292608
1 Ajuna Network(AJUN) į EGP
￡E.0.0246528
1 Ajuna Network(AJUN) į BRL
R$0.0027648
1 Ajuna Network(AJUN) į CAD
C$0.00070656
1 Ajuna Network(AJUN) į BDT
0.0623616
1 Ajuna Network(AJUN) į NGN
0.77224448
1 Ajuna Network(AJUN) į COP
$2.00783872
1 Ajuna Network(AJUN) į ZAR
R.0.00895488
1 Ajuna Network(AJUN) į UAH
0.02113536
1 Ajuna Network(AJUN) į VES
Bs0.079872
1 Ajuna Network(AJUN) į CLP
$0.492032
1 Ajuna Network(AJUN) į PKR
Rs0.14541312
1 Ajuna Network(AJUN) į KZT
0.27600896
1 Ajuna Network(AJUN) į THB
฿0.01627136
1 Ajuna Network(AJUN) į TWD
NT$0.0155392
1 Ajuna Network(AJUN) į AED
د.إ0.00187904
1 Ajuna Network(AJUN) į CHF
Fr0.00040448
1 Ajuna Network(AJUN) į HKD
HK$0.00398336
1 Ajuna Network(AJUN) į AMD
֏0.19564032
1 Ajuna Network(AJUN) į MAD
.د.م0.00462336
1 Ajuna Network(AJUN) į MXN
$0.0095232
1 Ajuna Network(AJUN) į SAR
ريال0.00192
1 Ajuna Network(AJUN) į PLN
0.00186368
1 Ajuna Network(AJUN) į RON
лв0.00222208
1 Ajuna Network(AJUN) į SEK
kr0.0047872
1 Ajuna Network(AJUN) į BGN
лв0.00085504
1 Ajuna Network(AJUN) į HUF
Ft0.17209856
1 Ajuna Network(AJUN) į CZK
0.01068032
1 Ajuna Network(AJUN) į KWD
د.ك0.00015616
1 Ajuna Network(AJUN) į ILS
0.00169984
1 Ajuna Network(AJUN) į AOA
Kz0.46843392
1 Ajuna Network(AJUN) į BHD
.د.ب0.000193024
1 Ajuna Network(AJUN) į BMD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) į DKK
kr0.00326656
1 Ajuna Network(AJUN) į HNL
L0.01341952
1 Ajuna Network(AJUN) į MUR
0.023296
1 Ajuna Network(AJUN) į NAD
$0.00900096
1 Ajuna Network(AJUN) į NOK
kr0.00508416
1 Ajuna Network(AJUN) į NZD
$0.00086016
1 Ajuna Network(AJUN) į PAB
B/.0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) į PGK
K0.00217088
1 Ajuna Network(AJUN) į QAR
ر.ق0.00186368
1 Ajuna Network(AJUN) į RSD
дин.0.0512768

Ajuna Network išteklius

Išsamesnei Ajuna Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ajuna Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ajuna Network

Kiek Ajuna Network(AJUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AJUN kaina USD valiuta yra 0.000512USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AJUN į USD kaina?
Dabartinė AJUN kaina USD valiuta yra $ 0.000512. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ajuna Network rinkos kapitalizacija?
AJUN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AJUN apyvartoje?
AJUN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AJUN kaina?
AJUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07959326945580884USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AJUN kaina?
AJUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000601804700361524USD.
Kokia yra AJUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AJUN yra $ 0.00USD.
Ar AJUN kaina šiais metais kils?
AJUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AJUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:50(UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AJUN-į-USD skaičiuoklė

Suma

AJUN
AJUN
USD
USD

1 AJUN = 0.000512 USD

Prekiauti AJUN

AJUNUSDT
$0.000512
$0.000512$0.000512
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis