AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAIXCB by Virtuals (AIXCB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Informacija

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Oficiali svetainė:
https://aixcbcapital.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.15M
Bendra pasiūla:
$ 993.51M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 993.51M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.17M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0635
Visų laikų minimumas:
$ 0.000575701489026845
Dabartinė kaina:
$ 0.002165
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AIXCB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AIXCB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AIXCB tokenomiką, galite peržiūrėti AIXCB tokeno kainą realiuoju laiku!

