AIXCB by Virtuals (AIXCB) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002248
$ 0.002248
24 val. žemiausia
$ 0.002249
$ 0.002249
24 val. aukščiausia
$ 0.002248
$ 0.002248
$ 0.002249
$ 0.002249
$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416
$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845
0.00%
0.00%
+4.89%
+4.89%
AIXCB by Virtuals (AIXCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.002249. Per pastarąsias 24 valandas AIXCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002248 iki aukščiausios $ 0.002249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIXCB kaina yra $ 0.11715465291895416, o žemiausia – $ 0.000575701489026845.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIXCB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) rinkos informacija
No.1785
$ 2.23M
$ 2.23M
$ 34.71
$ 34.71
$ 2.25M
$ 2.25M
993.51M
993.51M
1,000,000,000
1,000,000,000
993,506,898
993,506,898
99.35%
BASE
Dabartinė AIXCB by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 2.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.71. AIXCB apyvartoje yra 993.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 993506898. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.25M
AIXCB by Virtuals (AIXCB) kainos istorija USD
Stebėkite AIXCB by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000445
-16.52%
60 dienų
$ -0.003726
-62.36%
90 dienų
$ -0.007605
-77.18%
AIXCB by Virtuals kainos pokytis šiandien
Šiandien AIXCB užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AIXCB by Virtuals 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000445 (-16.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AIXCB by Virtuals 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIXCB rodiklis pasikeitė $ -0.003726 (-62.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AIXCB by Virtuals 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007605 (-77.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIXCB by Virtuals (AIXCB) pokyčius?
aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.
AIXCB by Virtuals kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AIXCB by Virtuals (AIXCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIXCB by Virtuals (AIXCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIXCB by Virtuals prognozes.
Supratimas apie AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIXCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.