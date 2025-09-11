Daugiau apie AIXCB

AIXCB by Virtuals logotipas

AIXCB by Virtuals kaina(AIXCB)

$0.002249
0.00%1D
AIXCB by Virtuals (AIXCB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:43(UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) kainos informacija (USD)

$ 0.002248
$ 0.002249
$ 0.002248
$ 0.002249
$ 0.11715465291895416
$ 0.000575701489026845
AIXCB by Virtuals (AIXCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.002249. Per pastarąsias 24 valandas AIXCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002248 iki aukščiausios $ 0.002249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIXCB kaina yra $ 0.11715465291895416, o žemiausia – $ 0.000575701489026845.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIXCB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) rinkos informacija

$ 2.23M
$ 34.71
$ 2.25M
993.51M
1,000,000,000
993,506,898
Dabartinė AIXCB by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 2.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.71. AIXCB apyvartoje yra 993.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 993506898. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.25M

AIXCB by Virtuals (AIXCB) kainos istorija USD

Stebėkite AIXCB by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000445-16.52%
60 dienų$ -0.003726-62.36%
90 dienų$ -0.007605-77.18%
AIXCB by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien AIXCB užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AIXCB by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000445 (-16.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AIXCB by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIXCB rodiklis pasikeitė $ -0.003726 (-62.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AIXCB by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007605 (-77.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIXCB by Virtuals (AIXCB) pokyčius?

Peržiūrėkite AIXCB by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIXCB by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIXCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AIXCB by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIXCB by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AIXCB by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AIXCB by Virtuals (AIXCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIXCB by Virtuals (AIXCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIXCB by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite AIXCB by Virtuals kainos prognozę dabar!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomika

Supratimas apie AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIXCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Ieškote, kaip nusipirkti AIXCB by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! AIXCB by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIXCB by Virtuals išteklius

Išsamesnei AIXCB by Virtuals analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali AIXCB by Virtuals svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIXCB by Virtuals

Kiek AIXCB by Virtuals(AIXCB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIXCB kaina USD valiuta yra 0.002249USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIXCB į USD kaina?
Dabartinė AIXCB kaina USD valiuta yra $ 0.002249. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIXCB by Virtuals rinkos kapitalizacija?
AIXCB rinkos kapitalizacija yra $ 2.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIXCB apyvartoje?
AIXCB apyvartoje yra 993.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIXCB kaina?
AIXCB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11715465291895416USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIXCB kaina?
AIXCB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000575701489026845USD.
Kokia yra AIXCB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIXCB yra $ 34.71USD.
Ar AIXCB kaina šiais metais kils?
AIXCB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIXCB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:43(UTC+8)

