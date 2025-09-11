Daugiau apie AIX9

AthenaX9 kaina(AIX9)

1 AIX9 į USD – tiesioginė kaina:

$0.000861
$0.000861$0.000861
+1.17%1D
USD
AthenaX9 (AIX9) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:36(UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000844
$ 0.000844$ 0.000844
24 val. žemiausia
$ 0.000868
$ 0.000868$ 0.000868
24 val. aukščiausia

$ 0.000844
$ 0.000844$ 0.000844

$ 0.000868
$ 0.000868$ 0.000868

$ 0.009417529216895617
$ 0.009417529216895617$ 0.009417529216895617

$ 0.000552136560158869
$ 0.000552136560158869$ 0.000552136560158869

-0.24%

+1.17%

-0.93%

-0.93%

AthenaX9 (AIX9) realiojo laiko kaina yra $ 0.000861. Per pastarąsias 24 valandas AIX9 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000844 iki aukščiausios $ 0.000868 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIX9 kaina yra $ 0.009417529216895617, o žemiausia – $ 0.000552136560158869.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIX9 per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AthenaX9 (AIX9) rinkos informacija

No.3862

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.35K
$ 82.35K$ 82.35K

$ 861.00K
$ 861.00K$ 861.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė AthenaX9 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.35K. AIX9 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 861.00K

AthenaX9 (AIX9) kainos istorija USD

Stebėkite AthenaX9 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000996+1.17%
30 dienų$ -0.000016-1.83%
60 dienų$ -0.000031-3.48%
90 dienų$ +0.000122+16.50%
AthenaX9 kainos pokytis šiandien

Šiandien AIX9 užfiksuotas $ +0.00000996 (+1.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AthenaX9 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000016 (-1.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AthenaX9 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIX9 rodiklis pasikeitė $ -0.000031 (-3.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AthenaX9 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000122 (+16.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AthenaX9 (AIX9) pokyčius?

Peržiūrėkite AthenaX9 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AthenaX9 (AIX9)

AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.

AthenaX9 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AthenaX9 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIX9statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AthenaX9 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AthenaX9, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AthenaX9 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AthenaX9 (AIX9) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AthenaX9 (AIX9) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AthenaX9 prognozes.

Peržiūrėkite AthenaX9 kainos prognozę dabar!

AthenaX9 (AIX9) Tokenomika

Supratimas apie AthenaX9 (AIX9) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIX9išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AthenaX9 (AIX9)

Ieškote, kaip nusipirkti AthenaX9? Viskas paprasta ir patogu! AthenaX9 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIX9 į vietos valiutas

1 AthenaX9(AIX9) į VND
22.657215
1 AthenaX9(AIX9) į AUD
A$0.00130011
1 AthenaX9(AIX9) į GBP
0.00062853
1 AthenaX9(AIX9) į EUR
0.00073185
1 AthenaX9(AIX9) į USD
$0.000861
1 AthenaX9(AIX9) į MYR
RM0.00363342
1 AthenaX9(AIX9) į TRY
0.03554208
1 AthenaX9(AIX9) į JPY
¥0.126567
1 AthenaX9(AIX9) į ARS
ARS$1.2264945
1 AthenaX9(AIX9) į RUB
0.07274589
1 AthenaX9(AIX9) į INR
0.07590576
1 AthenaX9(AIX9) į IDR
Rp14.11475184
1 AthenaX9(AIX9) į KRW
1.19582568
1 AthenaX9(AIX9) į PHP
0.04920615
1 AthenaX9(AIX9) į EGP
￡E.0.04145715
1 AthenaX9(AIX9) į BRL
R$0.0046494
1 AthenaX9(AIX9) į CAD
C$0.00118818
1 AthenaX9(AIX9) į BDT
0.1048698
1 AthenaX9(AIX9) į NGN
1.29863769
1 AthenaX9(AIX9) į COP
$3.37646316
1 AthenaX9(AIX9) į ZAR
R.0.01505889
1 AthenaX9(AIX9) į UAH
0.03554208
1 AthenaX9(AIX9) į VES
Bs0.134316
1 AthenaX9(AIX9) į CLP
$0.827421
1 AthenaX9(AIX9) į PKR
Rs0.24453261
1 AthenaX9(AIX9) į KZT
0.46414788
1 AthenaX9(AIX9) į THB
฿0.02736258
1 AthenaX9(AIX9) į TWD
NT$0.02613135
1 AthenaX9(AIX9) į AED
د.إ0.00315987
1 AthenaX9(AIX9) į CHF
Fr0.00068019
1 AthenaX9(AIX9) į HKD
HK$0.00669858
1 AthenaX9(AIX9) į AMD
֏0.32899671
1 AthenaX9(AIX9) į MAD
.د.م0.00777483
1 AthenaX9(AIX9) į MXN
$0.0160146
1 AthenaX9(AIX9) į SAR
ريال0.00322875
1 AthenaX9(AIX9) į PLN
0.00313404
1 AthenaX9(AIX9) į RON
лв0.00373674
1 AthenaX9(AIX9) į SEK
kr0.00805035
1 AthenaX9(AIX9) į BGN
лв0.00143787
1 AthenaX9(AIX9) į HUF
Ft0.28940793
1 AthenaX9(AIX9) į CZK
0.01796046
1 AthenaX9(AIX9) į KWD
د.ك0.000262605
1 AthenaX9(AIX9) į ILS
0.00285852
1 AthenaX9(AIX9) į AOA
Kz0.78773751
1 AthenaX9(AIX9) į BHD
.د.ب0.000324597
1 AthenaX9(AIX9) į BMD
$0.000861
1 AthenaX9(AIX9) į DKK
kr0.00549318
1 AthenaX9(AIX9) į HNL
L0.02256681
1 AthenaX9(AIX9) į MUR
0.0391755
1 AthenaX9(AIX9) į NAD
$0.01513638
1 AthenaX9(AIX9) į NOK
kr0.00854973
1 AthenaX9(AIX9) į NZD
$0.00144648
1 AthenaX9(AIX9) į PAB
B/.0.000861
1 AthenaX9(AIX9) į PGK
K0.00365064
1 AthenaX9(AIX9) į QAR
ر.ق0.00313404
1 AthenaX9(AIX9) į RSD
дин.0.08622915

AthenaX9 išteklius

Išsamesnei AthenaX9 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AthenaX9

Kiek AthenaX9(AIX9) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIX9 kaina USD valiuta yra 0.000861USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIX9 į USD kaina?
Dabartinė AIX9 kaina USD valiuta yra $ 0.000861. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AthenaX9 rinkos kapitalizacija?
AIX9 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIX9 apyvartoje?
AIX9 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIX9 kaina?
AIX9 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.009417529216895617USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIX9 kaina?
AIX9 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000552136560158869USD.
Kokia yra AIX9 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIX9 yra $ 82.35KUSD.
Ar AIX9 kaina šiais metais kils?
AIX9 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIX9 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:36(UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

