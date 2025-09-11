AthenaX9 (AIX9) realiojo laiko kaina yra $ 0.000861. Per pastarąsias 24 valandas AIX9 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000844 iki aukščiausios $ 0.000868 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIX9 kaina yra $ 0.009417529216895617, o žemiausia – $ 0.000552136560158869.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIX9 per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AthenaX9 (AIX9) rinkos informacija
Dabartinė AthenaX9 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.35K. AIX9 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 861.00K
AthenaX9 (AIX9) kainos istorija USD
Stebėkite AthenaX9 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000996
+1.17%
30 dienų
$ -0.000016
-1.83%
60 dienų
$ -0.000031
-3.48%
90 dienų
$ +0.000122
+16.50%
AthenaX9 kainos pokytis šiandien
Šiandien AIX9 užfiksuotas $ +0.00000996 (+1.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AthenaX9 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000016 (-1.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AthenaX9 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIX9 rodiklis pasikeitė $ -0.000031 (-3.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AthenaX9 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000122 (+16.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.
AthenaX9 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AthenaX9 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AIX9statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AthenaX9 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AthenaX9, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AthenaX9 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AthenaX9 (AIX9) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AthenaX9 (AIX9) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AthenaX9 prognozes.
Supratimas apie AthenaX9 (AIX9) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIX9išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AthenaX9 (AIX9)
Ieškote, kaip nusipirkti AthenaX9? Viskas paprasta ir patogu! AthenaX9 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
