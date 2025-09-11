AI Voice Agents (AIVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000164. Per pastarąsias 24 valandas AIVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000142 iki aukščiausios $ 0.000169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIVA kaina yra $ 0.05191103641611002, o žemiausia – $ 0.000143461295554833.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIVA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +12.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI Voice Agents (AIVA) rinkos informacija
Dabartinė AI Voice Agents rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.12K. AIVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 164.00K
AI Voice Agents (AIVA) kainos istorija USD
Stebėkite AI Voice Agents kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000183
+12.56%
30 dienų
$ -0.0000445
-21.35%
60 dienų
$ -0.000008
-4.66%
90 dienų
$ -0.000095
-36.68%
AI Voice Agents kainos pokytis šiandien
Šiandien AIVA užfiksuotas $ +0.0000183 (+12.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI Voice Agents 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000445 (-21.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI Voice Agents 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIVA rodiklis pasikeitė $ -0.000008 (-4.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI Voice Agents 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000095 (-36.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.
AI Voice Agents galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Voice Agents investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AIVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Voice Agents mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Voice Agents, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti AI Voice Agents (AIVA)
Ieškote, kaip nusipirkti AI Voice Agents? Viskas paprasta ir patogu! AI Voice Agents lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
