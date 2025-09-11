Daugiau apie AIVA

AI Voice Agents (AIVA) kainos grafikas realiu laiku
AI Voice Agents (AIVA) kainos informacija (USD)

AI Voice Agents (AIVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000164. Per pastarąsias 24 valandas AIVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000142 iki aukščiausios $ 0.000169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIVA kaina yra $ 0.05191103641611002, o žemiausia – $ 0.000143461295554833.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIVA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +12.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AI Voice Agents (AIVA) rinkos informacija

AI Voice Agents (AIVA) kainos istorija USD

Stebėkite AI Voice Agents kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000183+12.56%
30 dienų$ -0.0000445-21.35%
60 dienų$ -0.000008-4.66%
90 dienų$ -0.000095-36.68%
AI Voice Agents kainos pokytis šiandien

Šiandien AIVA užfiksuotas $ +0.0000183 (+12.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AI Voice Agents 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000445 (-21.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AI Voice Agents 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIVA rodiklis pasikeitė $ -0.000008 (-4.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AI Voice Agents 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000095 (-36.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Voice Agents (AIVA) pokyčius?

Peržiūrėkite AI Voice Agents kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Voice Agents investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Voice Agents mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Voice Agents, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AI Voice Agents kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AI Voice Agents (AIVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Voice Agents (AIVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Voice Agents prognozes.

Peržiūrėkite AI Voice Agents kainos prognozę dabar!

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomika

Supratimas apie AI Voice Agents (AIVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AI Voice Agents (AIVA)

Ieškote, kaip nusipirkti AI Voice Agents? Viskas paprasta ir patogu! AI Voice Agents lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIVA į vietos valiutas

AI Voice Agents išteklius

Išsamesnei AI Voice Agents analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AI Voice Agents svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AI Voice Agents

Kiek AI Voice Agents(AIVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIVA kaina USD valiuta yra 0.000164USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIVA į USD kaina?
Dabartinė AIVA kaina USD valiuta yra $ 0.000164. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AI Voice Agents rinkos kapitalizacija?
AIVA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIVA apyvartoje?
AIVA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIVA kaina?
AIVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05191103641611002USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIVA kaina?
AIVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000143461295554833USD.
Kokia yra AIVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIVA yra $ 2.12KUSD.
Ar AIVA kaina šiais metais kils?
AIVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AI Voice Agents (AIVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

