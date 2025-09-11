AiRight (AIRI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000183. Per pastarąsias 24 valandas AIRI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000173 iki aukščiausios $ 0.000187 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIRI kaina yra $ 0.01546651042112, o žemiausia – $ 0.000130302896071541.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIRI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AiRight (AIRI) rinkos informacija
Dabartinė AiRight rinkos kapitalizacija yra $ 46.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.27K. AIRI apyvartoje yra 256.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 1860000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 347.70K
AiRight (AIRI) kainos istorija USD
Stebėkite AiRight kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002
-1.08%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ -0.000066
-26.51%
90 dienų
$ -0.000035
-16.06%
AiRight kainos pokytis šiandien
Šiandien AIRI užfiksuotas $ -0.000002 (-1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AiRight 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AiRight 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIRI rodiklis pasikeitė $ -0.000066 (-26.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AiRight 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000035 (-16.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.
AiRight galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AiRight investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AIRIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AiRight mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AiRight, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AiRight kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti AiRight (AIRI)
Ieškote, kaip nusipirkti AiRight? Viskas paprasta ir patogu! AiRight lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.