AiRight kaina(AIRI)

$0.000183
-1.08%1D
AiRight (AIRI) kainos grafikas realiu laiku
AiRight (AIRI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000173
24 val. žemiausia
$ 0.000187
24 val. aukščiausia

$ 0.000173
$ 0.000187
$ 0.01546651042112
$ 0.000130302896071541
0.00%

-1.08%

-15.67%

-15.67%

AiRight (AIRI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000183. Per pastarąsias 24 valandas AIRI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000173 iki aukščiausios $ 0.000187 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIRI kaina yra $ 0.01546651042112, o žemiausia – $ 0.000130302896071541.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIRI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AiRight (AIRI) rinkos informacija

No.3197

$ 46.90K
$ 50.27K
$ 347.70K
256.26M
1,900,000,000
1,860,000,000
13.48%

ORAI

Dabartinė AiRight rinkos kapitalizacija yra $ 46.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.27K. AIRI apyvartoje yra 256.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 1860000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 347.70K

AiRight (AIRI) kainos istorija USD

Stebėkite AiRight kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002-1.08%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ -0.000066-26.51%
90 dienų$ -0.000035-16.06%
AiRight kainos pokytis šiandien

Šiandien AIRI užfiksuotas $ -0.000002 (-1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AiRight 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AiRight 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIRI rodiklis pasikeitė $ -0.000066 (-26.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AiRight 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000035 (-16.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AiRight (AIRI) pokyčius?

Kas yra AiRight (AIRI)

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

AiRight galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AiRight investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIRIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AiRight mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AiRight, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AiRight kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AiRight (AIRI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AiRight (AIRI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AiRight prognozes.

AiRight (AIRI) Tokenomika

Supratimas apie AiRight (AIRI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIRIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AiRight (AIRI)

Ieškote, kaip nusipirkti AiRight? Viskas paprasta ir patogu! AiRight lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIRI į vietos valiutas

1 AiRight(AIRI) į VND
4.815645
1 AiRight(AIRI) į AUD
A$0.00027633
1 AiRight(AIRI) į GBP
0.00013359
1 AiRight(AIRI) į EUR
0.00015555
1 AiRight(AIRI) į USD
$0.000183
1 AiRight(AIRI) į MYR
RM0.00077043
1 AiRight(AIRI) į TRY
0.00755424
1 AiRight(AIRI) į JPY
¥0.026901
1 AiRight(AIRI) į ARS
ARS$0.2606835
1 AiRight(AIRI) į RUB
0.01546167
1 AiRight(AIRI) į INR
0.0161223
1 AiRight(AIRI) į IDR
Rp2.99999952
1 AiRight(AIRI) į KRW
0.25416504
1 AiRight(AIRI) į PHP
0.01045296
1 AiRight(AIRI) į EGP
￡E.0.0088023
1 AiRight(AIRI) į BRL
R$0.0009882
1 AiRight(AIRI) į CAD
C$0.00025254
1 AiRight(AIRI) į BDT
0.0222894
1 AiRight(AIRI) į NGN
0.27643431
1 AiRight(AIRI) į COP
$0.71764548
1 AiRight(AIRI) į ZAR
R.0.00320067
1 AiRight(AIRI) į UAH
0.00755424
1 AiRight(AIRI) į VES
Bs0.028548
1 AiRight(AIRI) į CLP
$0.175863
1 AiRight(AIRI) į PKR
Rs0.05197383
1 AiRight(AIRI) į KZT
0.09865164
1 AiRight(AIRI) į THB
฿0.00581574
1 AiRight(AIRI) į TWD
NT$0.00553575
1 AiRight(AIRI) į AED
د.إ0.00067161
1 AiRight(AIRI) į CHF
Fr0.00014457
1 AiRight(AIRI) į HKD
HK$0.00142374
1 AiRight(AIRI) į AMD
֏0.06992613
1 AiRight(AIRI) į MAD
.د.م0.00165249
1 AiRight(AIRI) į MXN
$0.00340197
1 AiRight(AIRI) į SAR
ريال0.00068625
1 AiRight(AIRI) į PLN
0.00066612
1 AiRight(AIRI) į RON
лв0.00079239
1 AiRight(AIRI) į SEK
kr0.00170922
1 AiRight(AIRI) į BGN
лв0.00030561
1 AiRight(AIRI) į HUF
Ft0.06149166
1 AiRight(AIRI) į CZK
0.00381555
1 AiRight(AIRI) į KWD
د.ك0.000055815
1 AiRight(AIRI) į ILS
0.00060756
1 AiRight(AIRI) į AOA
Kz0.16742853
1 AiRight(AIRI) į BHD
.د.ب0.000068991
1 AiRight(AIRI) į BMD
$0.000183
1 AiRight(AIRI) į DKK
kr0.00116754
1 AiRight(AIRI) į HNL
L0.00479643
1 AiRight(AIRI) į MUR
0.0083265
1 AiRight(AIRI) į NAD
$0.00321714
1 AiRight(AIRI) į NOK
kr0.00181719
1 AiRight(AIRI) į NZD
$0.00030744
1 AiRight(AIRI) į PAB
B/.0.000183
1 AiRight(AIRI) į PGK
K0.00077592
1 AiRight(AIRI) į QAR
ر.ق0.00066612
1 AiRight(AIRI) į RSD
AiRight išteklius

Išsamesnei AiRight analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AiRight svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AiRight

Kiek AiRight(AIRI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIRI kaina USD valiuta yra 0.000183USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIRI į USD kaina?
Dabartinė AIRI kaina USD valiuta yra $ 0.000183. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AiRight rinkos kapitalizacija?
AIRI rinkos kapitalizacija yra $ 46.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIRI apyvartoje?
AIRI apyvartoje yra 256.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIRI kaina?
AIRI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01546651042112USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIRI kaina?
AIRI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000130302896071541USD.
Kokia yra AIRI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIRI yra $ 50.27KUSD.
Ar AIRI kaina šiais metais kils?
AIRI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIRI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AiRight (AIRI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

