AIntivirus (AINTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.03406. Per pastarąsias 24 valandas AINTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03 iki aukščiausios $ 0.03439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AINTI kaina yra $ 0.7098183980143081, o žemiausia – $ 0.012340955733738045.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AINTI per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AIntivirus (AINTI) rinkos informacija
Dabartinė AIntivirus rinkos kapitalizacija yra $ 3.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.21K. AINTI apyvartoje yra 92.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 99998040.201558. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.41M
AIntivirus (AINTI) kainos istorija USD
Stebėkite AIntivirus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0012595
+3.84%
30 dienų
$ +0.00102
+3.08%
60 dienų
$ -0.00904
-20.98%
90 dienų
$ +0.00145
+4.44%
AIntivirus kainos pokytis šiandien
Šiandien AINTI užfiksuotas $ +0.0012595 (+3.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AIntivirus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00102 (+3.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AIntivirus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AINTI rodiklis pasikeitė $ -0.00904 (-20.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AIntivirus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00145 (+4.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee
AIntivirus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AIntivirus (AINTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIntivirus (AINTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIntivirus prognozes.
Supratimas apie AIntivirus (AINTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AINTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
