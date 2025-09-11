Daugiau apie AINTI

AIntivirus logotipas

AIntivirus kaina(AINTI)

1 AINTI į USD – tiesioginė kaina:

$0.03406
$0.03406$0.03406
+3.84%1D
USD
AIntivirus (AINTI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:06(UTC+8)

AIntivirus (AINTI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
24 val. žemiausia
$ 0.03439
$ 0.03439$ 0.03439
24 val. aukščiausia

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 0.03439
$ 0.03439$ 0.03439

$ 0.7098183980143081
$ 0.7098183980143081$ 0.7098183980143081

$ 0.012340955733738045
$ 0.012340955733738045$ 0.012340955733738045

+0.53%

+3.84%

+7.07%

+7.07%

AIntivirus (AINTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.03406. Per pastarąsias 24 valandas AINTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03 iki aukščiausios $ 0.03439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AINTI kaina yra $ 0.7098183980143081, o žemiausia – $ 0.012340955733738045.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AINTI per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AIntivirus (AINTI) rinkos informacija

No.1674

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

$ 56.21K
$ 56.21K$ 56.21K

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

92.14M
92.14M 92.14M

99,999,870
99,999,870 99,999,870

99,998,040.201558
99,998,040.201558 99,998,040.201558

92.14%

SOL

Dabartinė AIntivirus rinkos kapitalizacija yra $ 3.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.21K. AINTI apyvartoje yra 92.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 99998040.201558. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.41M

AIntivirus (AINTI) kainos istorija USD

Stebėkite AIntivirus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0012595+3.84%
30 dienų$ +0.00102+3.08%
60 dienų$ -0.00904-20.98%
90 dienų$ +0.00145+4.44%
AIntivirus kainos pokytis šiandien

Šiandien AINTI užfiksuotas $ +0.0012595 (+3.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AIntivirus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00102 (+3.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AIntivirus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AINTI rodiklis pasikeitė $ -0.00904 (-20.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AIntivirus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00145 (+4.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIntivirus (AINTI) pokyčius?

Peržiūrėkite AIntivirus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AIntivirus (AINTI)

The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

AIntivirus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIntivirus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AINTIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AIntivirus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIntivirus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AIntivirus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AIntivirus (AINTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIntivirus (AINTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIntivirus prognozes.

Peržiūrėkite AIntivirus kainos prognozę dabar!

AIntivirus (AINTI) Tokenomika

Supratimas apie AIntivirus (AINTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AINTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AIntivirus (AINTI)

Ieškote, kaip nusipirkti AIntivirus? Viskas paprasta ir patogu! AIntivirus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AINTI į vietos valiutas

1 AIntivirus(AINTI) į VND
896.2889
1 AIntivirus(AINTI) į AUD
A$0.0514306
1 AIntivirus(AINTI) į GBP
0.0248638
1 AIntivirus(AINTI) į EUR
0.028951
1 AIntivirus(AINTI) į USD
$0.03406
1 AIntivirus(AINTI) į MYR
RM0.1437332
1 AIntivirus(AINTI) į TRY
1.4059968
1 AIntivirus(AINTI) į JPY
¥5.00682
1 AIntivirus(AINTI) į ARS
ARS$48.51847
1 AIntivirus(AINTI) į RUB
2.8777294
1 AIntivirus(AINTI) į INR
3.0027296
1 AIntivirus(AINTI) į IDR
Rp558.3605664
1 AIntivirus(AINTI) į KRW
47.3052528
1 AIntivirus(AINTI) į PHP
1.946529
1 AIntivirus(AINTI) į EGP
￡E.1.639989
1 AIntivirus(AINTI) į BRL
R$0.183924
1 AIntivirus(AINTI) į CAD
C$0.0470028
1 AIntivirus(AINTI) į BDT
4.148508
1 AIntivirus(AINTI) į NGN
51.3723574
1 AIntivirus(AINTI) į COP
$133.5683336
1 AIntivirus(AINTI) į ZAR
R.0.5957094
1 AIntivirus(AINTI) į UAH
1.4059968
1 AIntivirus(AINTI) į VES
Bs5.31336
1 AIntivirus(AINTI) į CLP
$32.73166
1 AIntivirus(AINTI) į PKR
Rs9.6733806
1 AIntivirus(AINTI) į KZT
18.3610648
1 AIntivirus(AINTI) į THB
฿1.0824268
1 AIntivirus(AINTI) į TWD
NT$1.033721
1 AIntivirus(AINTI) į AED
د.إ0.1250002
1 AIntivirus(AINTI) į CHF
Fr0.0269074
1 AIntivirus(AINTI) į HKD
HK$0.2649868
1 AIntivirus(AINTI) į AMD
֏13.0146666
1 AIntivirus(AINTI) į MAD
.د.م0.3075618
1 AIntivirus(AINTI) į MXN
$0.633516
1 AIntivirus(AINTI) į SAR
ريال0.127725
1 AIntivirus(AINTI) į PLN
0.1239784
1 AIntivirus(AINTI) į RON
лв0.1478204
1 AIntivirus(AINTI) į SEK
kr0.318461
1 AIntivirus(AINTI) į BGN
лв0.0568802
1 AIntivirus(AINTI) į HUF
Ft11.4485878
1 AIntivirus(AINTI) į CZK
0.7104916
1 AIntivirus(AINTI) į KWD
د.ك0.0103883
1 AIntivirus(AINTI) į ILS
0.1130792
1 AIntivirus(AINTI) į AOA
Kz31.1618346
1 AIntivirus(AINTI) į BHD
.د.ب0.01284062
1 AIntivirus(AINTI) į BMD
$0.03406
1 AIntivirus(AINTI) į DKK
kr0.2173028
1 AIntivirus(AINTI) į HNL
L0.8927126
1 AIntivirus(AINTI) į MUR
1.54973
1 AIntivirus(AINTI) į NAD
$0.5987748
1 AIntivirus(AINTI) į NOK
kr0.3382158
1 AIntivirus(AINTI) į NZD
$0.0572208
1 AIntivirus(AINTI) į PAB
B/.0.03406
1 AIntivirus(AINTI) į PGK
K0.1444144
1 AIntivirus(AINTI) į QAR
ر.ق0.1239784
1 AIntivirus(AINTI) į RSD
дин.3.4114496

AIntivirus išteklius

Išsamesnei AIntivirus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AIntivirus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIntivirus

Kiek AIntivirus(AINTI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AINTI kaina USD valiuta yra 0.03406USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AINTI į USD kaina?
Dabartinė AINTI kaina USD valiuta yra $ 0.03406. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIntivirus rinkos kapitalizacija?
AINTI rinkos kapitalizacija yra $ 3.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AINTI apyvartoje?
AINTI apyvartoje yra 92.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AINTI kaina?
AINTI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7098183980143081USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AINTI kaina?
AINTI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.012340955733738045USD.
Kokia yra AINTI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AINTI yra $ 56.21KUSD.
Ar AINTI kaina šiais metais kils?
AINTI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AINTI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:06(UTC+8)

AINTI-į-USD skaičiuoklė

Suma

AINTI
AINTI
USD
USD

1 AINTI = 0.03406 USD

Prekiauti AINTI

AINTIUSDT
$0.03406
$0.03406$0.03406
+3.96%

