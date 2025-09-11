AIHub (AIH) realiojo laiko kaina yra $ 20.5699. Per pastarąsias 24 valandas AIH svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.708 iki aukščiausios $ 20.8215 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIH kaina yra $ 20.604280784634373, o žemiausia – $ 12.40025526574471.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIH per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +20.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AIHub (AIH) rinkos informacija
No.867
$ 22.63M
$ 136.55K
$ 2.06B
1.10M
100,000,000
100,000,000
1.10%
BSC
Dabartinė AIHub rinkos kapitalizacija yra $ 22.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.55K. AIH apyvartoje yra 1.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.06B
AIHub (AIH) kainos istorija USD
Stebėkite AIHub kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +3.48643
+20.41%
30 dienų
$ +2.7472
+15.41%
60 dienų
$ +7.59
+58.47%
90 dienų
$ -28.727
-58.28%
AIHub kainos pokytis šiandien
Šiandien AIH užfiksuotas $ +3.48643 (+20.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AIHub 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.7472 (+15.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AIHub 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIH rodiklis pasikeitė $ +7.59 (+58.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AIHub 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -28.727 (-58.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIHub (AIH) pokyčius?
AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.
AIHub galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIHub investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AIHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AIHub mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIHub, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AIHub kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AIHub (AIH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIHub (AIH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIHub prognozes.
Supratimas apie AIHub (AIH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AIHub (AIH)
Ieškote, kaip nusipirkti AIHub? Viskas paprasta ir patogu! AIHub lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.