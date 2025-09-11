Daugiau apie AIH

AIHub logotipas

AIHub kaina(AIH)

1 AIH į USD – tiesioginė kaina:

+20.41%1D
USD
AIHub (AIH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:55(UTC+8)

AIHub (AIH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.14%

+20.41%

+23.95%

+23.95%

AIHub (AIH) realiojo laiko kaina yra $ 20.5699. Per pastarąsias 24 valandas AIH svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.708 iki aukščiausios $ 20.8215 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIH kaina yra $ 20.604280784634373, o žemiausia – $ 12.40025526574471.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIH per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +20.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AIHub (AIH) rinkos informacija

No.867

1.10%

BSC

Dabartinė AIHub rinkos kapitalizacija yra $ 22.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.55K. AIH apyvartoje yra 1.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.06B

AIHub (AIH) kainos istorija USD

Stebėkite AIHub kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.48643+20.41%
30 dienų$ +2.7472+15.41%
60 dienų$ +7.59+58.47%
90 dienų$ -28.727-58.28%
AIHub kainos pokytis šiandien

Šiandien AIH užfiksuotas $ +3.48643 (+20.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AIHub 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.7472 (+15.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AIHub 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIH rodiklis pasikeitė $ +7.59 (+58.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AIHub 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -28.727 (-58.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIHub (AIH) pokyčius?

Peržiūrėkite AIHub kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AIHub (AIH)

AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.

AIHub galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIHub investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AIHub mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIHub, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AIHub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AIHub (AIH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIHub (AIH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIHub prognozes.

Peržiūrėkite AIHub kainos prognozę dabar!

AIHub (AIH) Tokenomika

Supratimas apie AIHub (AIH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AIHub (AIH)

Ieškote, kaip nusipirkti AIHub? Viskas paprasta ir patogu! AIHub lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIH į vietos valiutas

1 AIHub(AIH) į VND
541,296.9185
1 AIHub(AIH) į AUD
A$31.060549
1 AIHub(AIH) į GBP
15.016027
1 AIHub(AIH) į EUR
17.484415
1 AIHub(AIH) į USD
$20.5699
1 AIHub(AIH) į MYR
RM86.804978
1 AIHub(AIH) į TRY
848.919773
1 AIHub(AIH) į JPY
¥3,023.7753
1 AIHub(AIH) į ARS
ARS$29,301.82255
1 AIHub(AIH) į RUB
1,738.15655
1 AIHub(AIH) į INR
1,814.882277
1 AIHub(AIH) į IDR
Rp337,211.421456
1 AIHub(AIH) į KRW
28,609.028318
1 AIHub(AIH) į PHP
1,177.009678
1 AIHub(AIH) į EGP
￡E.990.646384
1 AIHub(AIH) į BRL
R$111.07746
1 AIHub(AIH) į CAD
C$28.386462
1 AIHub(AIH) į BDT
2,505.41382
1 AIHub(AIH) į NGN
31,025.374471
1 AIHub(AIH) į COP
$80,666.097044
1 AIHub(AIH) į ZAR
R.359.97325
1 AIHub(AIH) į UAH
849.125472
1 AIHub(AIH) į VES
Bs3,208.9044
1 AIHub(AIH) į CLP
$19,767.6739
1 AIHub(AIH) į PKR
Rs5,842.057299
1 AIHub(AIH) į KZT
11,088.821692
1 AIHub(AIH) į THB
฿653.505723
1 AIHub(AIH) į TWD
NT$624.296465
1 AIHub(AIH) į AED
د.إ75.491533
1 AIHub(AIH) į CHF
Fr16.250221
1 AIHub(AIH) į HKD
HK$160.033822
1 AIHub(AIH) į AMD
֏7,859.964489
1 AIHub(AIH) į MAD
.د.م185.746197
1 AIHub(AIH) į MXN
$382.60014
1 AIHub(AIH) į SAR
ريال77.137125
1 AIHub(AIH) į PLN
74.874436
1 AIHub(AIH) į RON
лв89.067667
1 AIHub(AIH) į SEK
kr192.328565
1 AIHub(AIH) į BGN
лв34.351733
1 AIHub(AIH) į HUF
Ft6,914.160487
1 AIHub(AIH) į CZK
429.088114
1 AIHub(AIH) į KWD
د.ك6.2738195
1 AIHub(AIH) į ILS
68.497767
1 AIHub(AIH) į AOA
Kz18,750.903743
1 AIHub(AIH) į BHD
.د.ب7.7548523
1 AIHub(AIH) į BMD
$20.5699
1 AIHub(AIH) į DKK
kr131.235962
1 AIHub(AIH) į HNL
L539.137079
1 AIHub(AIH) į MUR
937.164644
1 AIHub(AIH) į NAD
$361.618842
1 AIHub(AIH) į NOK
kr204.259107
1 AIHub(AIH) į NZD
$34.557432
1 AIHub(AIH) į PAB
B/.20.5699
1 AIHub(AIH) į PGK
K87.216376
1 AIHub(AIH) į QAR
ر.ق74.874436
1 AIHub(AIH) į RSD
дин.2,060.281184

AIHub išteklius

Išsamesnei AIHub analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AIHub svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIHub

Kiek AIHub(AIH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIH kaina USD valiuta yra 20.5699USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIH į USD kaina?
Dabartinė AIH kaina USD valiuta yra $ 20.5699. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIHub rinkos kapitalizacija?
AIH rinkos kapitalizacija yra $ 22.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIH apyvartoje?
AIH apyvartoje yra 1.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIH kaina?
AIH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.604280784634373USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIH kaina?
AIH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 12.40025526574471USD.
Kokia yra AIH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIH yra $ 136.55KUSD.
Ar AIH kaina šiais metais kils?
AIH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:55(UTC+8)

AIHub (AIH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

