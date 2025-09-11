Daugiau apie AIFUN

AI Agent Layer kaina(AIFUN)

$0.001703
+0.76%1D
AI Agent Layer (AIFUN) kainos grafikas realiu laiku
AI Agent Layer (AIFUN) kainos informacija (USD)

$ 0.001682
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

AI Agent Layer (AIFUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001703. Per pastarąsias 24 valandas AIFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001682 iki aukščiausios $ 0.001786 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIFUN kaina yra $ 0.8571622024396689, o žemiausia – $ 0.001661161083702886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIFUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AI Agent Layer (AIFUN) rinkos informacija

$ 0.00
$ 1.55K
$ 851.50K
0.00
500,000,000
500,000,000
Dabartinė AI Agent Layer rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.55K. AIFUN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 851.50K

AI Agent Layer (AIFUN) kainos istorija USD

Stebėkite AI Agent Layer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001285+0.76%
30 dienų$ -0.000622-26.76%
60 dienų$ -0.000698-29.08%
90 dienų$ -0.001458-46.13%
AI Agent Layer kainos pokytis šiandien

Šiandien AIFUN užfiksuotas $ +0.00001285 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AI Agent Layer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000622 (-26.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AI Agent Layer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIFUN rodiklis pasikeitė $ -0.000698 (-29.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AI Agent Layer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001458 (-46.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Agent Layer (AIFUN) pokyčius?

Peržiūrėkite AI Agent Layer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Agent Layer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIFUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Agent Layer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Agent Layer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AI Agent Layer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AI Agent Layer (AIFUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Agent Layer (AIFUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Agent Layer prognozes.

Peržiūrėkite AI Agent Layer kainos prognozę dabar!

AI Agent Layer (AIFUN) Tokenomika

Supratimas apie AI Agent Layer (AIFUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIFUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AI Agent Layer (AIFUN)

Ieškote, kaip nusipirkti AI Agent Layer? Viskas paprasta ir patogu! AI Agent Layer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei AI Agent Layer analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
