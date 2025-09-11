AI Agent Layer (AIFUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001703. Per pastarąsias 24 valandas AIFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001682 iki aukščiausios $ 0.001786 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIFUN kaina yra $ 0.8571622024396689, o žemiausia – $ 0.001661161083702886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIFUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI Agent Layer (AIFUN) rinkos informacija
Dabartinė AI Agent Layer rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.55K. AIFUN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 851.50K
AI Agent Layer (AIFUN) kainos istorija USD
Stebėkite AI Agent Layer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001285
+0.76%
30 dienų
$ -0.000622
-26.76%
60 dienų
$ -0.000698
-29.08%
90 dienų
$ -0.001458
-46.13%
AI Agent Layer kainos pokytis šiandien
Šiandien AIFUN užfiksuotas $ +0.00001285 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI Agent Layer 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000622 (-26.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI Agent Layer 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIFUN rodiklis pasikeitė $ -0.000698 (-29.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI Agent Layer 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001458 (-46.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Agent Layer (AIFUN) pokyčius?
AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.
AI Agent Layer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Agent Layer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AIFUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Agent Layer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Agent Layer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AI Agent Layer kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AI Agent Layer (AIFUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Agent Layer (AIFUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Agent Layer prognozes.
Supratimas apie AI Agent Layer (AIFUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIFUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AI Agent Layer (AIFUN)
Ieškote, kaip nusipirkti AI Agent Layer? Viskas paprasta ir patogu! AI Agent Layer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.