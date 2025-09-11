Daugiau apie AICE

Aicean kaina(AICE)

1 AICE į USD – tiesioginė kaina:

$3.00926
$3.00926$3.00926
-3.24%1D
USD
Aicean (AICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:15:11(UTC+8)

Aicean (AICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.87496
$ 2.87496$ 2.87496
24 val. žemiausia
$ 3.12
$ 3.12$ 3.12
24 val. aukščiausia

$ 2.87496
$ 2.87496$ 2.87496

$ 3.12
$ 3.12$ 3.12

$ 3.420573219185341
$ 3.420573219185341$ 3.420573219185341

$ 0.6216140591099741
$ 0.6216140591099741$ 0.6216140591099741

-0.26%

-3.23%

-2.10%

-2.10%

Aicean (AICE) realiojo laiko kaina yra $ 3.00627. Per pastarąsias 24 valandas AICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.87496 iki aukščiausios $ 3.12 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AICE kaina yra $ 3.420573219185341, o žemiausia – $ 0.6216140591099741.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AICE per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -3.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aicean (AICE) rinkos informacija

No.3522

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 463.92K
$ 463.92K$ 463.92K

$ 3.01B
$ 3.01B$ 3.01B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Aicean rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 463.92K. AICE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.01B

Aicean (AICE) kainos istorija USD

Stebėkite Aicean kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.1007648-3.23%
30 dienų$ -0.10189-3.28%
60 dienų$ +0.01995+0.66%
90 dienų$ +1.0467+53.41%
Aicean kainos pokytis šiandien

Šiandien AICE užfiksuotas $ -0.1007648 (-3.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aicean 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.10189 (-3.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aicean 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AICE rodiklis pasikeitė $ +0.01995 (+0.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aicean 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.0467 (+53.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aicean (AICE) pokyčius?

Peržiūrėkite Aicean kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aicean (AICE)

The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.

Aicean galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aicean investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AICEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aicean mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aicean, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aicean kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aicean (AICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aicean (AICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aicean prognozes.

Peržiūrėkite Aicean kainos prognozę dabar!

Aicean (AICE) Tokenomika

Supratimas apie Aicean (AICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aicean (AICE)

Ieškote, kaip nusipirkti Aicean? Viskas paprasta ir patogu! Aicean lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AICE į vietos valiutas

1 Aicean(AICE) į VND
79,109.99505
1 Aicean(AICE) į AUD
A$4.5394677
1 Aicean(AICE) į GBP
2.1945771
1 Aicean(AICE) į EUR
2.5553295
1 Aicean(AICE) į USD
$3.00627
1 Aicean(AICE) į MYR
RM12.6864594
1 Aicean(AICE) į TRY
124.1288883
1 Aicean(AICE) į JPY
¥441.92169
1 Aicean(AICE) į ARS
ARS$4,282.431615
1 Aicean(AICE) į RUB
256.4949564
1 Aicean(AICE) į INR
265.5137664
1 Aicean(AICE) į IDR
Rp49,283.1068688
1 Aicean(AICE) į KRW
4,186.9825425
1 Aicean(AICE) į PHP
171.8985186
1 Aicean(AICE) į EGP
￡E.144.7819632
1 Aicean(AICE) į BRL
R$16.233858
1 Aicean(AICE) į CAD
C$4.1486526
1 Aicean(AICE) į BDT
366.163686
1 Aicean(AICE) į NGN
4,534.3269783
1 Aicean(AICE) į COP
$11,789.2681812
1 Aicean(AICE) į ZAR
R.52.7299758
1 Aicean(AICE) į UAH
124.0988256
1 Aicean(AICE) į VES
Bs468.97812
1 Aicean(AICE) į CLP
$2,889.02547
1 Aicean(AICE) į PKR
Rs853.8107427
1 Aicean(AICE) į KZT
1,620.6200316
1 Aicean(AICE) į THB
฿95.6294487
1 Aicean(AICE) į TWD
NT$91.1200437
1 Aicean(AICE) į AED
د.إ11.0330109
1 Aicean(AICE) į CHF
Fr2.3749533
1 Aicean(AICE) į HKD
HK$23.3887806
1 Aicean(AICE) į AMD
֏1,148.7258297
1 Aicean(AICE) į MAD
.د.م27.1466181
1 Aicean(AICE) į MXN
$56.0068101
1 Aicean(AICE) į SAR
ريال11.2735125
1 Aicean(AICE) į PLN
10.9428228
1 Aicean(AICE) į RON
лв13.0171491
1 Aicean(AICE) į SEK
kr28.1086245
1 Aicean(AICE) į BGN
лв5.0204709
1 Aicean(AICE) į HUF
Ft1,010.4975351
1 Aicean(AICE) į CZK
62.7709176
1 Aicean(AICE) į KWD
د.ك0.91691235
1 Aicean(AICE) į ILS
10.0108791
1 Aicean(AICE) į AOA
Kz2,740.4255439
1 Aicean(AICE) į BHD
.د.ب1.13336379
1 Aicean(AICE) į BMD
$3.00627
1 Aicean(AICE) į DKK
kr19.1800026
1 Aicean(AICE) į HNL
L78.7943367
1 Aicean(AICE) į MUR
136.9656612
1 Aicean(AICE) į NAD
$52.8502266
1 Aicean(AICE) į NOK
kr29.8221984
1 Aicean(AICE) į NZD
$5.0505336
1 Aicean(AICE) į PAB
B/.3.00627
1 Aicean(AICE) į PGK
K12.7465848
1 Aicean(AICE) į QAR
ر.ق10.9428228
1 Aicean(AICE) į RSD
дин.301.2883794

Išsamesnei Aicean analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aicean

Kiek Aicean(AICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AICE kaina USD valiuta yra 3.00627USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AICE į USD kaina?
Dabartinė AICE kaina USD valiuta yra $ 3.00627. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aicean rinkos kapitalizacija?
AICE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AICE apyvartoje?
AICE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AICE kaina?
AICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.420573219185341USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AICE kaina?
AICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6216140591099741USD.
Kokia yra AICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AICE yra $ 463.92KUSD.
Ar AICE kaina šiais metais kils?
AICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:15:11(UTC+8)

Aicean (AICE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
