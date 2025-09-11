Aicean (AICE) realiojo laiko kaina yra $ 3.00627. Per pastarąsias 24 valandas AICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.87496 iki aukščiausios $ 3.12 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AICE kaina yra $ 3.420573219185341, o žemiausia – $ 0.6216140591099741.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AICE per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -3.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aicean (AICE) rinkos informacija
Dabartinė Aicean rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 463.92K. AICE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.01B
Aicean (AICE) kainos istorija USD
Stebėkite Aicean kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.1007648
-3.23%
30 dienų
$ -0.10189
-3.28%
60 dienų
$ +0.01995
+0.66%
90 dienų
$ +1.0467
+53.41%
Aicean kainos pokytis šiandien
Šiandien AICE užfiksuotas $ -0.1007648 (-3.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aicean 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.10189 (-3.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aicean 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AICE rodiklis pasikeitė $ +0.01995 (+0.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aicean 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.0467 (+53.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aicean (AICE) pokyčius?
The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.
Aicean galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aicean investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aicean, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aicean kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aicean (AICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aicean (AICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aicean prognozes.
Supratimas apie Aicean (AICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aicean (AICE)
Ieškote, kaip nusipirkti Aicean? Viskas paprasta ir patogu! Aicean lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.