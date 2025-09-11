Daugiau apie AIAGENT

Casper AI logotipas

Casper AI kaina(AIAGENT)

1 AIAGENT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0009488
$0.0009488$0.0009488
+5.04%1D
USD
Casper AI (AIAGENT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:14:35(UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0008865
$ 0.0008865$ 0.0008865
24 val. žemiausia
$ 0.00103
$ 0.00103$ 0.00103
24 val. aukščiausia

$ 0.0008865
$ 0.0008865$ 0.0008865

$ 0.00103
$ 0.00103$ 0.00103

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

-1.16%

+5.04%

-5.89%

-5.89%

Casper AI (AIAGENT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009492. Per pastarąsias 24 valandas AIAGENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008865 iki aukščiausios $ 0.00103 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIAGENT kaina yra $ 0.01969272625939481, o žemiausia – $ 0.000638530725507041.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIAGENT per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – +5.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Casper AI (AIAGENT) rinkos informacija

No.4097

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.19K
$ 99.19K$ 99.19K

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

Dabartinė Casper AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.19K. AIAGENT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1257857144. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.19M

Casper AI (AIAGENT) kainos istorija USD

Stebėkite Casper AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000045525+5.04%
30 dienų$ -0.000261-21.57%
60 dienų$ +0.0000706+8.03%
90 dienų$ -0.0000292-2.99%
Casper AI kainos pokytis šiandien

Šiandien AIAGENT užfiksuotas $ +0.000045525 (+5.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Casper AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000261 (-21.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Casper AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIAGENT rodiklis pasikeitė $ +0.0000706 (+8.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Casper AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000292 (-2.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Casper AI (AIAGENT) pokyčius?

Peržiūrėkite Casper AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Casper AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIAGENTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Casper AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Casper AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Casper AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Casper AI (AIAGENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Casper AI (AIAGENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Casper AI prognozes.

Peržiūrėkite Casper AI kainos prognozę dabar!

Casper AI (AIAGENT) Tokenomika

Supratimas apie Casper AI (AIAGENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIAGENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Casper AI (AIAGENT)

Ieškote, kaip nusipirkti Casper AI? Viskas paprasta ir patogu! Casper AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Casper AI išteklius

Išsamesnei Casper AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Casper AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Casper AI

Kiek Casper AI(AIAGENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIAGENT kaina USD valiuta yra 0.0009492USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIAGENT į USD kaina?
Dabartinė AIAGENT kaina USD valiuta yra $ 0.0009492. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Casper AI rinkos kapitalizacija?
AIAGENT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIAGENT apyvartoje?
AIAGENT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIAGENT kaina?
AIAGENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01969272625939481USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIAGENT kaina?
AIAGENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000638530725507041USD.
Kokia yra AIAGENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIAGENT yra $ 99.19KUSD.
Ar AIAGENT kaina šiais metais kils?
AIAGENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIAGENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:14:35(UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

