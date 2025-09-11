Casper AI (AIAGENT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009492. Per pastarąsias 24 valandas AIAGENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008865 iki aukščiausios $ 0.00103 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIAGENT kaina yra $ 0.01969272625939481, o žemiausia – $ 0.000638530725507041.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIAGENT per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – +5.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Casper AI (AIAGENT) rinkos informacija
Dabartinė Casper AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.19K. AIAGENT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1257857144. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.19M
Casper AI (AIAGENT) kainos istorija USD
Stebėkite Casper AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000045525
+5.04%
30 dienų
$ -0.000261
-21.57%
60 dienų
$ +0.0000706
+8.03%
90 dienų
$ -0.0000292
-2.99%
Casper AI kainos pokytis šiandien
Šiandien AIAGENT užfiksuotas $ +0.000045525 (+5.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Casper AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000261 (-21.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Casper AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIAGENT rodiklis pasikeitė $ +0.0000706 (+8.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Casper AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000292 (-2.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.
Casper AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Casper AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Casper AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Casper AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Casper AI (AIAGENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Casper AI (AIAGENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Casper AI prognozes.
Supratimas apie Casper AI (AIAGENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIAGENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Casper AI (AIAGENT)
Ieškote, kaip nusipirkti Casper AI? Viskas paprasta ir patogu! Casper AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
