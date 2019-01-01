AgriDex (AGRI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAgriDex (AGRI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
AgriDex (AGRI) Informacija

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Oficiali svetainė:
www.agridex.com
Baltoji knyga:
https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ

AgriDex (AGRI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AgriDex (AGRI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
Bendra pasiūla:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 284.00M
$ 284.00M$ 284.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.24M
$ 13.24M$ 13.24M
Visų laikų rekordas:
$ 0.17801
$ 0.17801$ 0.17801
Visų laikų minimumas:
$ 0.01141443418462959
$ 0.01141443418462959$ 0.01141443418462959
Dabartinė kaina:
$ 0.01324
$ 0.01324$ 0.01324

AgriDex (AGRI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AgriDex (AGRI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AGRI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AGRI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AGRI tokenomiką, galite peržiūrėti AGRI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti AGRI

Norite įtraukti AgriDex (AGRI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius AGRI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

AgriDex (AGRI) Kainų istorija

AGRI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

AGRI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AGRI? Mūsų AGRI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.