AgriDex (AGRI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01261. Per pastarąsias 24 valandas AGRI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0125 iki aukščiausios $ 0.01452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGRI kaina yra $ 0.17722062456540857, o žemiausia – $ 0.012971710305754145.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGRI per pastarąją valandą pasikeitė -9.68%, per 24 valandas – -4.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AgriDex (AGRI) rinkos informacija
No.1550
$ 3.58M
$ 55.08K
$ 12.61M
284.00M
1,000,000,000
999,999,997.367606
28.40%
SOL
Dabartinė AgriDex rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.08K. AGRI apyvartoje yra 284.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999997.367606. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.61M
AgriDex (AGRI) kainos istorija USD
Stebėkite AgriDex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005492
-4.17%
30 dienų
$ -0.01557
-55.26%
60 dienų
$ -0.01574
-55.53%
90 dienų
$ -0.01755
-58.19%
AgriDex kainos pokytis šiandien
Šiandien AGRI užfiksuotas $ -0.0005492 (-4.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AgriDex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01557 (-55.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AgriDex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGRI rodiklis pasikeitė $ -0.01574 (-55.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AgriDex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01755 (-58.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AgriDex (AGRI) pokyčius?
AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and
accountable environment.
AgriDex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AgriDex (AGRI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgriDex (AGRI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgriDex prognozes.
Supratimas apie AgriDex (AGRI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGRIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
