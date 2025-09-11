Daugiau apie AGRI

AgriDex logotipas

AgriDex kaina(AGRI)

1 AGRI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01262
$0.01262$0.01262
-4.17%1D
USD
AgriDex (AGRI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:41(UTC+8)

AgriDex (AGRI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125
24 val. žemiausia
$ 0.01452
$ 0.01452$ 0.01452
24 val. aukščiausia

$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125

$ 0.01452
$ 0.01452$ 0.01452

$ 0.17722062456540857
$ 0.17722062456540857$ 0.17722062456540857

$ 0.012971710305754145
$ 0.012971710305754145$ 0.012971710305754145

-9.68%

-4.17%

-34.87%

-34.87%

AgriDex (AGRI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01261. Per pastarąsias 24 valandas AGRI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0125 iki aukščiausios $ 0.01452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGRI kaina yra $ 0.17722062456540857, o žemiausia – $ 0.012971710305754145.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGRI per pastarąją valandą pasikeitė -9.68%, per 24 valandas – -4.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AgriDex (AGRI) rinkos informacija

No.1550

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M

284.00M
284.00M 284.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,997.367606
999,999,997.367606 999,999,997.367606

28.40%

SOL

Dabartinė AgriDex rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.08K. AGRI apyvartoje yra 284.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999997.367606. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.61M

AgriDex (AGRI) kainos istorija USD

Stebėkite AgriDex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005492-4.17%
30 dienų$ -0.01557-55.26%
60 dienų$ -0.01574-55.53%
90 dienų$ -0.01755-58.19%
AgriDex kainos pokytis šiandien

Šiandien AGRI užfiksuotas $ -0.0005492 (-4.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AgriDex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01557 (-55.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AgriDex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGRI rodiklis pasikeitė $ -0.01574 (-55.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AgriDex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01755 (-58.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AgriDex (AGRI) pokyčius?

Peržiūrėkite AgriDex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AgriDex (AGRI)

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

AgriDex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AgriDex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AGRIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AgriDex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AgriDex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AgriDex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AgriDex (AGRI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgriDex (AGRI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgriDex prognozes.

Peržiūrėkite AgriDex kainos prognozę dabar!

AgriDex (AGRI) Tokenomika

Supratimas apie AgriDex (AGRI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGRIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AgriDex (AGRI)

Ieškote, kaip nusipirkti AgriDex? Viskas paprasta ir patogu! AgriDex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AGRI į vietos valiutas

1 AgriDex(AGRI) į VND
331.83215
1 AgriDex(AGRI) į AUD
A$0.0190411
1 AgriDex(AGRI) į GBP
0.0092053
1 AgriDex(AGRI) į EUR
0.0107185
1 AgriDex(AGRI) į USD
$0.01261
1 AgriDex(AGRI) į MYR
RM0.0532142
1 AgriDex(AGRI) į TRY
0.5204147
1 AgriDex(AGRI) į JPY
¥1.85367
1 AgriDex(AGRI) į ARS
ARS$17.962945
1 AgriDex(AGRI) į RUB
1.065545
1 AgriDex(AGRI) į INR
1.1125803
1 AgriDex(AGRI) į IDR
Rp206.7212784
1 AgriDex(AGRI) į KRW
17.5382402
1 AgriDex(AGRI) į PHP
0.7215442
1 AgriDex(AGRI) į EGP
￡E.0.6072976
1 AgriDex(AGRI) į BRL
R$0.068094
1 AgriDex(AGRI) į CAD
C$0.0174018
1 AgriDex(AGRI) į BDT
1.535898
1 AgriDex(AGRI) į NGN
19.0195369
1 AgriDex(AGRI) į COP
$49.4508716
1 AgriDex(AGRI) į ZAR
R.0.220675
1 AgriDex(AGRI) į UAH
0.5205408
1 AgriDex(AGRI) į VES
Bs1.96716
1 AgriDex(AGRI) į CLP
$12.11821
1 AgriDex(AGRI) į PKR
Rs3.5813661
1 AgriDex(AGRI) į KZT
6.7977988
1 AgriDex(AGRI) į THB
฿0.4006197
1 AgriDex(AGRI) į TWD
NT$0.3827135
1 AgriDex(AGRI) į AED
د.إ0.0462787
1 AgriDex(AGRI) į CHF
Fr0.0099619
1 AgriDex(AGRI) į HKD
HK$0.0981058
1 AgriDex(AGRI) į AMD
֏4.8184071
1 AgriDex(AGRI) į MAD
.د.م0.1138683
1 AgriDex(AGRI) į MXN
$0.234546
1 AgriDex(AGRI) į SAR
ريال0.0472875
1 AgriDex(AGRI) į PLN
0.0459004
1 AgriDex(AGRI) į RON
лв0.0546013
1 AgriDex(AGRI) į SEK
kr0.1179035
1 AgriDex(AGRI) į BGN
лв0.0210587
1 AgriDex(AGRI) į HUF
Ft4.2385993
1 AgriDex(AGRI) į CZK
0.2630446
1 AgriDex(AGRI) į KWD
د.ك0.00384605
1 AgriDex(AGRI) į ILS
0.0419913
1 AgriDex(AGRI) į AOA
Kz11.4948977
1 AgriDex(AGRI) į BHD
.د.ب0.00475397
1 AgriDex(AGRI) į BMD
$0.01261
1 AgriDex(AGRI) į DKK
kr0.0804518
1 AgriDex(AGRI) į HNL
L0.3305081
1 AgriDex(AGRI) į MUR
0.5745116
1 AgriDex(AGRI) į NAD
$0.2216838
1 AgriDex(AGRI) į NOK
kr0.1252173
1 AgriDex(AGRI) į NZD
$0.0211848
1 AgriDex(AGRI) į PAB
B/.0.01261
1 AgriDex(AGRI) į PGK
K0.0534664
1 AgriDex(AGRI) į QAR
ر.ق0.0459004
1 AgriDex(AGRI) į RSD
дин.1.2630176

AgriDex išteklius

Išsamesnei AgriDex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AgriDex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AgriDex

Kiek AgriDex(AGRI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGRI kaina USD valiuta yra 0.01261USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGRI į USD kaina?
Dabartinė AGRI kaina USD valiuta yra $ 0.01261. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AgriDex rinkos kapitalizacija?
AGRI rinkos kapitalizacija yra $ 3.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGRI apyvartoje?
AGRI apyvartoje yra 284.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGRI kaina?
AGRI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.17722062456540857USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGRI kaina?
AGRI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.012971710305754145USD.
Kokia yra AGRI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGRI yra $ 55.08KUSD.
Ar AGRI kaina šiais metais kils?
AGRI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGRI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:41(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

