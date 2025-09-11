Daugiau apie AGNT

AGNT Kainos informacija

AGNT Baltoji knyga

AGNT Oficiali svetainė

AGNT Tokenomika

AGNT Kainų prognozė

AGNT Istorija

AGNT pirkimo vadovas

AGNTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AGNT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

iAgent Protocol logotipas

iAgent Protocol kaina(AGNT)

1 AGNT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0012
$0.0012$0.0012
-0.57%1D
USD
iAgent Protocol (AGNT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:00:28(UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012
24 val. žemiausia
$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122
24 val. aukščiausia

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122

$ 0.0204407079781192
$ 0.0204407079781192$ 0.0204407079781192

$ 0.000801109477813986
$ 0.000801109477813986$ 0.000801109477813986

0.00%

-0.57%

-5.14%

-5.14%

iAgent Protocol (AGNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0012. Per pastarąsias 24 valandas AGNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012 iki aukščiausios $ 0.00122 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGNT kaina yra $ 0.0204407079781192, o žemiausia – $ 0.000801109477813986.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGNT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

iAgent Protocol (AGNT) rinkos informacija

No.8448

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.15
$ 71.15$ 71.15

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė iAgent Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.15. AGNT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

iAgent Protocol (AGNT) kainos istorija USD

Stebėkite iAgent Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000688-0.57%
30 dienų$ -0.000355-22.83%
60 dienų$ +0.000232+23.96%
90 dienų$ -0.001811-60.15%
iAgent Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien AGNT užfiksuotas $ -0.00000688 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

iAgent Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000355 (-22.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

iAgent Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGNT rodiklis pasikeitė $ +0.000232 (+23.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

iAgent Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001811 (-60.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iAgent Protocol (AGNT) pokyčius?

Peržiūrėkite iAgent Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų iAgent Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AGNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie iAgent Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti iAgent Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

iAgent Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos iAgent Protocol (AGNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iAgent Protocol (AGNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iAgent Protocol prognozes.

Peržiūrėkite iAgent Protocol kainos prognozę dabar!

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomika

Supratimas apie iAgent Protocol (AGNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti iAgent Protocol (AGNT)

Ieškote, kaip nusipirkti iAgent Protocol? Viskas paprasta ir patogu! iAgent Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AGNT į vietos valiutas

1 iAgent Protocol(AGNT) į VND
31.578
1 iAgent Protocol(AGNT) į AUD
A$0.001812
1 iAgent Protocol(AGNT) į GBP
0.000876
1 iAgent Protocol(AGNT) į EUR
0.00102
1 iAgent Protocol(AGNT) į USD
$0.0012
1 iAgent Protocol(AGNT) į MYR
RM0.005064
1 iAgent Protocol(AGNT) į TRY
0.049548
1 iAgent Protocol(AGNT) į JPY
¥0.1764
1 iAgent Protocol(AGNT) į ARS
ARS$1.7094
1 iAgent Protocol(AGNT) į RUB
0.1023
1 iAgent Protocol(AGNT) į INR
0.1059
1 iAgent Protocol(AGNT) į IDR
Rp19.672128
1 iAgent Protocol(AGNT) į KRW
1.6713
1 iAgent Protocol(AGNT) į PHP
0.068652
1 iAgent Protocol(AGNT) į EGP
￡E.0.05778
1 iAgent Protocol(AGNT) į BRL
R$0.00648
1 iAgent Protocol(AGNT) į CAD
C$0.001656
1 iAgent Protocol(AGNT) į BDT
0.14616
1 iAgent Protocol(AGNT) į NGN
1.809948
1 iAgent Protocol(AGNT) į COP
$4.705872
1 iAgent Protocol(AGNT) į ZAR
R.0.021
1 iAgent Protocol(AGNT) į UAH
0.049536
1 iAgent Protocol(AGNT) į VES
Bs0.1872
1 iAgent Protocol(AGNT) į CLP
$1.1532
1 iAgent Protocol(AGNT) į PKR
Rs0.340812
1 iAgent Protocol(AGNT) į KZT
0.646896
1 iAgent Protocol(AGNT) į THB
฿0.03816
1 iAgent Protocol(AGNT) į TWD
NT$0.036372
1 iAgent Protocol(AGNT) į AED
د.إ0.004404
1 iAgent Protocol(AGNT) į CHF
Fr0.000948
1 iAgent Protocol(AGNT) į HKD
HK$0.009336
1 iAgent Protocol(AGNT) į AMD
֏0.458532
1 iAgent Protocol(AGNT) į MAD
.د.م0.010836
1 iAgent Protocol(AGNT) į MXN
$0.022332
1 iAgent Protocol(AGNT) į SAR
ريال0.0045
1 iAgent Protocol(AGNT) į PLN
0.004368
1 iAgent Protocol(AGNT) į RON
лв0.005196
1 iAgent Protocol(AGNT) į SEK
kr0.01122
1 iAgent Protocol(AGNT) į BGN
лв0.002004
1 iAgent Protocol(AGNT) į HUF
Ft0.403632
1 iAgent Protocol(AGNT) į CZK
0.025044
1 iAgent Protocol(AGNT) į KWD
د.ك0.000366
1 iAgent Protocol(AGNT) į ILS
0.003984
1 iAgent Protocol(AGNT) į AOA
Kz1.093884
1 iAgent Protocol(AGNT) į BHD
.د.ب0.0004524
1 iAgent Protocol(AGNT) į BMD
$0.0012
1 iAgent Protocol(AGNT) į DKK
kr0.007656
1 iAgent Protocol(AGNT) į HNL
L0.031452
1 iAgent Protocol(AGNT) į MUR
0.054672
1 iAgent Protocol(AGNT) į NAD
$0.021096
1 iAgent Protocol(AGNT) į NOK
kr0.011928
1 iAgent Protocol(AGNT) į NZD
$0.002016
1 iAgent Protocol(AGNT) į PAB
B/.0.0012
1 iAgent Protocol(AGNT) į PGK
K0.005088
1 iAgent Protocol(AGNT) į QAR
ر.ق0.004368
1 iAgent Protocol(AGNT) į RSD
дин.0.120228

iAgent Protocol išteklius

Išsamesnei iAgent Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali iAgent Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie iAgent Protocol

Kiek iAgent Protocol(AGNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGNT kaina USD valiuta yra 0.0012USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGNT į USD kaina?
Dabartinė AGNT kaina USD valiuta yra $ 0.0012. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra iAgent Protocol rinkos kapitalizacija?
AGNT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGNT apyvartoje?
AGNT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGNT kaina?
AGNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0204407079781192USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGNT kaina?
AGNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000801109477813986USD.
Kokia yra AGNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGNT yra $ 71.15USD.
Ar AGNT kaina šiais metais kils?
AGNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:00:28(UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AGNT-į-USD skaičiuoklė

Suma

AGNT
AGNT
USD
USD

1 AGNT = 0.0011 USD

Prekiauti AGNT

AGNTUSDT
$0.0012
$0.0012$0.0012
-0.57%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis