iAgent Protocol (AGNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0012. Per pastarąsias 24 valandas AGNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012 iki aukščiausios $ 0.00122 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGNT kaina yra $ 0.0204407079781192, o žemiausia – $ 0.000801109477813986.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGNT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
iAgent Protocol (AGNT) rinkos informacija
No.8448
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 71.15
$ 71.15$ 71.15
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Dabartinė iAgent Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.15. AGNT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M
iAgent Protocol (AGNT) kainos istorija USD
Stebėkite iAgent Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000688
-0.57%
30 dienų
$ -0.000355
-22.83%
60 dienų
$ +0.000232
+23.96%
90 dienų
$ -0.001811
-60.15%
iAgent Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien AGNT užfiksuotas $ -0.00000688 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
iAgent Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000355 (-22.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
iAgent Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGNT rodiklis pasikeitė $ +0.000232 (+23.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
iAgent Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001811 (-60.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iAgent Protocol (AGNT) pokyčius?
Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.
iAgent Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų iAgent Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AGNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie iAgent Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti iAgent Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
iAgent Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos iAgent Protocol (AGNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iAgent Protocol (AGNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iAgent Protocol prognozes.
Supratimas apie iAgent Protocol (AGNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti iAgent Protocol (AGNT)
Ieškote, kaip nusipirkti iAgent Protocol? Viskas paprasta ir patogu! iAgent Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.