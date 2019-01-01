ACP (ACP) Tokenomika

ACP (ACP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieACP (ACP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ACP (ACP) Informacija

Oficiali svetainė:
https://acpcoin.com
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xb496B569a1EDC5c74acEbfa4691A9BB1Eb172924

ACP (ACP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ACP (ACP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
--
----
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
--
----
Visų laikų rekordas:
$ 0.002565
$ 0.002565$ 0.002565
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.0000034
$ 0.0000034$ 0.0000034

ACP (ACP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ACP (ACP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ACP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ACP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ACP tokenomiką, galite peržiūrėti ACP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ACP

Norite įtraukti ACP (ACP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ACP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ACP (ACP) Kainų istorija

ACP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ACP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ACP? Mūsų ACP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.