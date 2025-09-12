Daugiau apie WIRE

717ai by Virtuals kaina (WIRE)

1 WIRE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00587022
$0.00587022
+0.50%1D
717ai by Virtuals (WIRE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:36:30(UTC+8)

717ai by Virtuals (WIRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00523686
$ 0.00523686
24 val. žemiausia
$ 0.00624749
$ 0.00624749
24 val. aukščiausia

$ 0.00523686
$ 0.00523686

$ 0.00624749
$ 0.00624749

$ 0.01085047
$ 0.01085047

$ 0
$ 0

+0.66%

+0.61%

+21.91%

+21.91%

717ai by Virtuals (WIRE) realiojo laiko kaina yra $0.00587294. Per pastarąsias 24 valandas WIRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00523686 iki aukščiausios $ 0.00624749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIRE kaina yra $ 0.01085047, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIRE per pastarąją valandą pasikeitė +0.66%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

717ai by Virtuals (WIRE) rinkos informacija

$ 5.60M
$ 5.60M

--
--

$ 5.65M
$ 5.65M

954.81M
954.81M

962,675,836.727181
962,675,836.727181

Dabartinė 717ai by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 5.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WIRE apyvartoje yra 954.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 962675836.727181. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.65M

717ai by Virtuals (WIRE) kainos istorija USD

Šiandienos 717ai by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
717ai by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5242041675.
717ai by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2221370377.
717ai by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0053392025842940444.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.61%
30 dienų$ +0.5242041675+8,925.75%
60 dienų$ +0.2221370377+3,782.38%
90 dienų$ +0.0053392025842940444+1,000.34%

Kas yra 717ai by Virtuals (WIRE)

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

717ai by Virtuals (WIRE) išteklius

Oficiali svetainė

717ai by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 717ai by Virtuals (WIRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 717ai by Virtuals (WIRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 717ai by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite 717ai by Virtuals kainos prognozę dabar!

WIRE į vietos valiutas

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomika

Supratimas apie 717ai by Virtuals (WIRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WIREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 717ai by Virtuals (WIRE)

Kiek 717ai by Virtuals(WIRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WIRE kaina USD valiuta yra 0.00587294USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WIRE į USD kaina?
Dabartinė WIRE kaina USD valiuta yra $ 0.00587294. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 717ai by Virtuals rinkos kapitalizacija?
WIRE rinkos kapitalizacija yra $ 5.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WIRE apyvartoje?
WIRE apyvartoje yra 954.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WIRE kaina?
WIRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01085047USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WIRE kaina?
WIRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WIRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WIRE yra --USD.
Ar WIRE kaina šiais metais kils?
WIRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WIRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:36:30(UTC+8)

