23 Turtles (AI23T) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apie23 Turtles (AI23T), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

23 Turtles (AI23T) Informacija

Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T

Oficiali svetainė:
https://www.coralprotocol.org

23 Turtles (AI23T) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius 23 Turtles (AI23T) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 21.23K
Bendra pasiūla:
$ 999.87M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.87M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.23K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00587406
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
23 Turtles (AI23T) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti 23 Turtles (AI23T) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AI23T tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AI23T tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AI23T tokenomiką, galite peržiūrėti AI23T tokeno kainą realiuoju laiku!

AI23T kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AI23T? Mūsų AI23T kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.