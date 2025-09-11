Daugiau apie 1CAT

Bitcoin Cats logotipas

Bitcoin Cats kaina(1CAT)

1 1CAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00024
$0.00024$0.00024
-2.47%1D
USD
Bitcoin Cats (1CAT) kainos grafikas realiu laiku
Bitcoin Cats (1CAT) kainos informacija (USD)

Bitcoin Cats (1CAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00024. Per pastarąsias 24 valandas 1CAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002126 iki aukščiausios $ 0.0003429 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1CAT kaina yra $ 0.016101506977943353, o žemiausia – $ 0.000194261263790231.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1CAT per pastarąją valandą pasikeitė -3.15%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Bitcoin Cats rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.86K. 1CAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

Bitcoin Cats (1CAT) kainos istorija USD

Stebėkite Bitcoin Cats kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000006078-2.46%
30 dienų$ -0.00004-14.29%
60 dienų$ +0.0000134+5.91%
90 dienų$ -0.000008-3.23%
Bitcoin Cats kainos pokytis šiandien

Šiandien 1CAT užfiksuotas $ -0.000006078 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bitcoin Cats 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004 (-14.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bitcoin Cats 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1CAT rodiklis pasikeitė $ +0.0000134 (+5.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bitcoin Cats 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000008 (-3.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin Cats (1CAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Bitcoin Cats kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcoin Cats investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 1CATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitcoin Cats mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcoin Cats, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bitcoin Cats kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Cats (1CAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Cats (1CAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Cats prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Cats kainos prognozę dabar!

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Cats (1CAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1CATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bitcoin Cats (1CAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Bitcoin Cats? Viskas paprasta ir patogu! Bitcoin Cats lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1CAT į vietos valiutas

Bitcoin Cats išteklius

Išsamesnei Bitcoin Cats analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Bitcoin Cats svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Cats

Kiek Bitcoin Cats(1CAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 1CAT kaina USD valiuta yra 0.00024USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 1CAT į USD kaina?
Dabartinė 1CAT kaina USD valiuta yra $ 0.00024. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Cats rinkos kapitalizacija?
1CAT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 1CAT apyvartoje?
1CAT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 1CAT kaina?
1CAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.016101506977943353USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 1CAT kaina?
1CAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000194261263790231USD.
Kokia yra 1CAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 1CAT yra $ 12.86KUSD.
Ar 1CAT kaina šiais metais kils?
1CAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 1CAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bitcoin Cats (1CAT) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

