Bitcoin Cats (1CAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00024. Per pastarąsias 24 valandas 1CAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002126 iki aukščiausios $ 0.0003429 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1CAT kaina yra $ 0.016101506977943353, o žemiausia – $ 0.000194261263790231.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1CAT per pastarąją valandą pasikeitė -3.15%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bitcoin Cats (1CAT) rinkos informacija
Dabartinė Bitcoin Cats rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.86K. 1CAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M
Bitcoin Cats (1CAT) kainos istorija USD
Stebėkite Bitcoin Cats kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000006078
-2.46%
30 dienų
$ -0.00004
-14.29%
60 dienų
$ +0.0000134
+5.91%
90 dienų
$ -0.000008
-3.23%
Bitcoin Cats kainos pokytis šiandien
Šiandien 1CAT užfiksuotas $ -0.000006078 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bitcoin Cats 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00004 (-14.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bitcoin Cats 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1CAT rodiklis pasikeitė $ +0.0000134 (+5.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bitcoin Cats 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000008 (-3.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.
Bitcoin Cats kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bitcoin Cats (1CAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Cats (1CAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Cats prognozes.
Supratimas apie Bitcoin Cats (1CAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1CATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
