1984 kaina (1984)
--
--
-6.68%
-6.68%
1984 (1984) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas 1984 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1984 kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1984 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -6.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė 1984 rinkos kapitalizacija yra $ 14.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 1984 apyvartoje yra 825.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 850000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.52K
Šiandienos 1984 kainos pokytis į USD: $ 0.
1984 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
1984 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
1984 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-5.34%
|60 dienų
|$ 0
|+51.56%
|90 dienų
|$ 0
|--
The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.
Supratimas apie 1984 (1984) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1984išsamią tokeno tokenomiką dabar!
