Zulu Network (ZULU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Zulu Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZULU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Zulu Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Zulu Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Zulu Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Zulu Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001810 prekybos kainą 2025 m.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Zulu Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001901 prekybos kainą 2026 m.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZULU ateities kaina yra $ 0.001996 su 10.25% augimo norma.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZULU ateities kaina yra $ 0.002096 su 15.76% augimo norma.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZULU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002201, o augimo norma – 21.55%.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZULU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002311, o augimo norma – 27.63%.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Zulu Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003764 prekybos kainą.

Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Zulu Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006132 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001810
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001901
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001996
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002096
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002201
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002311
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002426
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002548
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002675
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002809
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002949
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003097
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003252
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003414
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003585
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003764
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Zulu Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001810
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001811
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001812
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001818
    0.41%
Zulu Network (ZULU) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ZULU kaina yra $0.001810. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Zulu Network (ZULU) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZULU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001811. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Zulu Network (ZULU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZULU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001812. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Zulu Network (ZULU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZULU kaina yra $0.001818. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Zulu Network kainų statistika

--
----

--

$ 261.63K
$ 261.63K$ 261.63K

144.50M
144.50M 144.50M

--
----

--

Naujausia ZULU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ZULU turi 144.50M apyvartą ir $ 261.63K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Zulu Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Zulu Network, dabartinė Zulu Network kaina yra 0.001810USD. Apyvartinė Zulu Network (ZULU) pasiūla yra 144.50M ZULU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $261,629.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.15%
    $ 0
    $ 0.001812
    $ 0.001806
  • 7 dienos
    -2.27%
    $ -0.000041
    $ 0.002031
    $ 0.001807
  • 30 dienų
    -10.92%
    $ -0.000197
    $ 0.002031
    $ 0.001807
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Zulu Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Zulu Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002031 ir žemiausia $0.001807. Kainos pokytis buvo -2.27%. Ši naujausia tendencija parodo ZULU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Zulu Network įvyko -10.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000197 vertę. Tai rodo, kad ZULU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Zulu Network (ZULU) kainų prognozės modulis?

Zulu Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZULU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Zulu Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZULU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Zulu Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZULU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZULU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Zulu Network potencialą.

Kodėl ZULU kainų prognozė yra svarbi?

ZULU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZULU dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZULU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZULU kainų prognozė?
Remiantis Zulu Network (ZULU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZULU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZULU 2026 m.?
1 vieneto Zulu Network (ZULU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZULU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZULU kaina 2027 m.?
Zulu Network (ZULU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZULU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZULU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zulu Network (ZULU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZULU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zulu Network (ZULU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZULU 2030 m.?
1 vieneto Zulu Network (ZULU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZULU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZULU kainų prognozė 2040 metams?
Zulu Network (ZULU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZULU kaina pasieks --.
