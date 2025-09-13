Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Zillion Aakar XO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZILLIONXO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Zillion Aakar XO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Zillion Aakar XO kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:38:47(UTC+8)

Zillion Aakar XO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Zillion Aakar XO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001728 prekybos kainą 2025 m.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Zillion Aakar XO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001815 prekybos kainą 2026 m.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZILLIONXO ateities kaina yra $ 0.001906 su 10.25% augimo norma.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZILLIONXO ateities kaina yra $ 0.002001 su 15.76% augimo norma.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZILLIONXO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002101, o augimo norma – 21.55%.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZILLIONXO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002206, o augimo norma – 27.63%.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Zillion Aakar XO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003594 prekybos kainą.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Zillion Aakar XO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005854 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001728
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001815
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001906
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002001
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002101
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002206
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002316
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002432
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002554
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002681
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002816
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002956
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003104
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003259
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003422
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003594
    107.89%
Trumpalaikės Zillion Aakar XO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001728
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001729
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001730
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001735
    0.41%
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ZILLIONXO kaina yra $0.001728. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZILLIONXO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001729. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZILLIONXO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001730. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZILLIONXO kaina yra $0.001735. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Zillion Aakar XO kainų statistika

$ 28.26K
$ 28.26K$ 28.26K

16.34M
16.34M 16.34M

Naujausia ZILLIONXO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ZILLIONXO turi 16.34M apyvartą ir $ 28.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Zillion Aakar XO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Zillion Aakar XO, dabartinė Zillion Aakar XO kaina yra 0.001728USD. Apyvartinė Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) pasiūla yra 16.34M ZILLIONXO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $28,256.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.05%
    $ 0
    $ 0.001749
    $ 0.001710
  • 7 dienos
    8.17%
    $ 0.000141
    $ 0.008879
    $ 0.001524
  • 30 dienų
    -3.78%
    $ -0.000065
    $ 0.008879
    $ 0.001524
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Zillion Aakar XO kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Zillion Aakar XO buvo prekiaujama aukščiausia $0.008879 ir žemiausia $0.001524. Kainos pokytis buvo 8.17%. Ši naujausia tendencija parodo ZILLIONXO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Zillion Aakar XO įvyko -3.78%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000065 vertę. Tai rodo, kad ZILLIONXO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kainų prognozės modulis?

Zillion Aakar XO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZILLIONXO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Zillion Aakar XO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZILLIONXO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Zillion Aakar XO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZILLIONXO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZILLIONXO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Zillion Aakar XO potencialą.

Kodėl ZILLIONXO kainų prognozė yra svarbi?

ZILLIONXO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZILLIONXO dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZILLIONXO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZILLIONXO kainų prognozė?
Remiantis Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZILLIONXO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZILLIONXO 2026 m.?
1 vieneto Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZILLIONXO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZILLIONXO kaina 2027 m.?
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZILLIONXO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZILLIONXO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZILLIONXO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZILLIONXO 2030 m.?
1 vieneto Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZILLIONXO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZILLIONXO kainų prognozė 2040 metams?
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZILLIONXO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:38:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.