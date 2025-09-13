Zasset zUSD (ZUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Zasset zUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Zasset zUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Zasset zUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Zasset zUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Zasset zUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.80595 prekybos kainą 2025 m.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Zasset zUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.846247 prekybos kainą 2026 m.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZUSD ateities kaina yra $ 0.888559 su 10.25% augimo norma.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZUSD ateities kaina yra $ 0.932987 su 15.76% augimo norma.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.979637, o augimo norma – 21.55%.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.0286, o augimo norma – 27.63%.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Zasset zUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.6755 prekybos kainą.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Zasset zUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.7292 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.80595
    0.00%
  • 2026
    $ 0.846247
    5.00%
  • 2027
    $ 0.888559
    10.25%
  • 2028
    $ 0.932987
    15.76%
  • 2029
    $ 0.979637
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0286
    27.63%
  • 2031
    $ 1.0800
    34.01%
  • 2032
    $ 1.1340
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.1907
    47.75%
  • 2034
    $ 1.2502
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3128
    62.89%
  • 2036
    $ 1.3784
    71.03%
  • 2037
    $ 1.4473
    79.59%
  • 2038
    $ 1.5197
    88.56%
  • 2039
    $ 1.5957
    97.99%
  • 2040
    $ 1.6755
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Zasset zUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.80595
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.806060
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.806722
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.809262
    0.41%
Zasset zUSD (ZUSD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ZUSD kaina yra $0.80595. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.806060. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.806722. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Zasset zUSD (ZUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZUSD kaina yra $0.809262. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Zasset zUSD kainų statistika

--
----

--

$ 76.33K
$ 76.33K$ 76.33K

94.71K
94.71K 94.71K

--
----

--

Naujausia ZUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ZUSD turi 94.71K apyvartą ir $ 76.33K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Zasset zUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Zasset zUSD, dabartinė Zasset zUSD kaina yra 0.80595USD. Apyvartinė Zasset zUSD (ZUSD) pasiūla yra 94.71K ZUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $76,328.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.90%
    $ -0.007383
    $ 0.814178
    $ 0.802823
  • 7 dienos
    1.13%
    $ 0.009077
    $ 0.818437
    $ 0.794521
  • 30 dienų
    -1.38%
    $ -0.011173
    $ 0.818437
    $ 0.794521
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Zasset zUSD kaina pasikeitė $-0.007383, atspindinti -0.90% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Zasset zUSD buvo prekiaujama aukščiausia $0.818437 ir žemiausia $0.794521. Kainos pokytis buvo 1.13%. Ši naujausia tendencija parodo ZUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Zasset zUSD įvyko -1.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011173 vertę. Tai rodo, kad ZUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Zasset zUSD (ZUSD) kainų prognozės modulis?

Zasset zUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Zasset zUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Zasset zUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Zasset zUSD potencialą.

Kodėl ZUSD kainų prognozė yra svarbi?

ZUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZUSD kainų prognozė?
Remiantis Zasset zUSD (ZUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZUSD 2026 m.?
1 vieneto Zasset zUSD (ZUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZUSD kaina 2027 m.?
Zasset zUSD (ZUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zasset zUSD (ZUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zasset zUSD (ZUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZUSD 2030 m.?
1 vieneto Zasset zUSD (ZUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZUSD kainų prognozė 2040 metams?
Zasset zUSD (ZUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.