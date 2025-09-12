ZambesiGold (ZGD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ZambesiGold kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZGD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ZambesiGold kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ZambesiGold kainos prognozė
ZambesiGold Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ZambesiGold galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.052014 prekybos kainą 2025 m.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ZambesiGold galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.054614 prekybos kainą 2026 m.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZGD ateities kaina yra $ 0.057345 su 10.25% augimo norma.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZGD ateities kaina yra $ 0.060212 su 15.76% augimo norma.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZGD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.063223, o augimo norma – 21.55%.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZGD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.066384, o augimo norma – 27.63%.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ZambesiGold kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.108133 prekybos kainą.

ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ZambesiGold kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.176137 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.052014
    0.00%
  • 2026
    $ 0.054614
    5.00%
  • 2027
    $ 0.057345
    10.25%
  • 2028
    $ 0.060212
    15.76%
  • 2029
    $ 0.063223
    21.55%
  • 2030
    $ 0.066384
    27.63%
  • 2031
    $ 0.069703
    34.01%
  • 2032
    $ 0.073188
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.076848
    47.75%
  • 2034
    $ 0.080690
    55.13%
  • 2035
    $ 0.084725
    62.89%
  • 2036
    $ 0.088961
    71.03%
  • 2037
    $ 0.093409
    79.59%
  • 2038
    $ 0.098080
    88.56%
  • 2039
    $ 0.102984
    97.99%
  • 2040
    $ 0.108133
    107.89%
Trumpalaikės ZambesiGold kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.052014
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.052021
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.052063
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.052227
    0.41%
ZambesiGold (ZGD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ZGD kaina yra $0.052014. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ZambesiGold (ZGD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZGD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.052021. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ZambesiGold (ZGD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZGD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.052063. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ZambesiGold (ZGD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZGD kaina yra $0.052227. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ZambesiGold kainų statistika

--
----

--

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

41.90M
41.90M 41.90M

--
----

--

Naujausia ZGD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ZGD turi 41.90M apyvartą ir $ 2.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ZambesiGold istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ZambesiGold, dabartinė ZambesiGold kaina yra 0.052014USD. Apyvartinė ZambesiGold (ZGD) pasiūla yra 41.90M ZGD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,179,553.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.14%
    $ 0.003010
    $ 0.052017
    $ 0.049004
  • 7 dienos
    23.83%
    $ 0.012394
    $ 0.058001
    $ 0.036999
  • 30 dienų
    -8.74%
    $ -0.004549
    $ 0.058001
    $ 0.036999
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ZambesiGold kaina pasikeitė $0.003010, atspindinti 6.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ZambesiGold buvo prekiaujama aukščiausia $0.058001 ir žemiausia $0.036999. Kainos pokytis buvo 23.83%. Ši naujausia tendencija parodo ZGD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ZambesiGold įvyko -8.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004549 vertę. Tai rodo, kad ZGD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ZambesiGold (ZGD) kainų prognozės modulis?

ZambesiGold Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZGD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ZambesiGold ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZGD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ZambesiGold kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZGD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZGD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ZambesiGold potencialą.

Kodėl ZGD kainų prognozė yra svarbi?

ZGD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZGD dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZGD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZGD kainų prognozė?
Remiantis ZambesiGold (ZGD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZGD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZGD 2026 m.?
1 vieneto ZambesiGold (ZGD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZGD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZGD kaina 2027 m.?
ZambesiGold (ZGD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZGD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZGD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ZambesiGold (ZGD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZGD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ZambesiGold (ZGD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZGD 2030 m.?
1 vieneto ZambesiGold (ZGD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZGD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZGD kainų prognozė 2040 metams?
ZambesiGold (ZGD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZGD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:01:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.