Yumiko AI (ALIVE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yumiko AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALIVE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yumiko AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yumiko AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Yumiko AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yumiko AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yumiko AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALIVE ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALIVE ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALIVE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALIVE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yumiko AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yumiko AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yumiko AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Yumiko AI (ALIVE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ALIVE kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yumiko AI (ALIVE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALIVE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yumiko AI (ALIVE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALIVE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yumiko AI (ALIVE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALIVE kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yumiko AI kainų statistika

--
----

--

$ 17.81K
$ 17.81K$ 17.81K

997.94M
997.94M 997.94M

--
----

--

Naujausia ALIVE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ALIVE turi 997.94M apyvartą ir $ 17.81K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Yumiko AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yumiko AI, dabartinė Yumiko AI kaina yra 0USD. Apyvartinė Yumiko AI (ALIVE) pasiūla yra 997.94M ALIVE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17,809.28.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.29%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    8.73%
    $ 0
    $ 0.000019
    $ 0.000016
  • 30 dienų
    8.75%
    $ 0
    $ 0.000019
    $ 0.000016
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yumiko AI kaina pasikeitė $0, atspindinti -3.29% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yumiko AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000019 ir žemiausia $0.000016. Kainos pokytis buvo 8.73%. Ši naujausia tendencija parodo ALIVE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yumiko AI įvyko 8.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad ALIVE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Yumiko AI (ALIVE) kainų prognozės modulis?

Yumiko AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALIVE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yumiko AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALIVE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yumiko AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALIVE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALIVE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yumiko AI potencialą.

Kodėl ALIVE kainų prognozė yra svarbi?

ALIVE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALIVE dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALIVE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALIVE kainų prognozė?
Remiantis Yumiko AI (ALIVE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALIVE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALIVE 2026 m.?
1 vieneto Yumiko AI (ALIVE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALIVE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALIVE kaina 2027 m.?
Yumiko AI (ALIVE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALIVE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALIVE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yumiko AI (ALIVE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALIVE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yumiko AI (ALIVE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALIVE 2030 m.?
1 vieneto Yumiko AI (ALIVE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALIVE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALIVE kainų prognozė 2040 metams?
Yumiko AI (ALIVE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALIVE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.