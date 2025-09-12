ynBNB MAX (YNBNBX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ynBNB MAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YNBNBX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ynBNB MAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ynBNB MAX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ynBNB MAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ynBNB MAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 937.54 prekybos kainą 2025 m.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ynBNB MAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 984.417 prekybos kainą 2026 m.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YNBNBX ateities kaina yra $ 1,033.6378 su 10.25% augimo norma.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YNBNBX ateities kaina yra $ 1,085.3197 su 15.76% augimo norma.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YNBNBX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1,139.5857, o augimo norma – 21.55%.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YNBNBX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1,196.5650, o augimo norma – 27.63%.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ynBNB MAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1,949.0783 prekybos kainą.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ynBNB MAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3,174.8432 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 937.54
    0.00%
  • 2026
    $ 984.417
    5.00%
  • 2027
    $ 1,033.6378
    10.25%
  • 2028
    $ 1,085.3197
    15.76%
  • 2029
    $ 1,139.5857
    21.55%
  • 2030
    $ 1,196.5650
    27.63%
  • 2031
    $ 1,256.3932
    34.01%
  • 2032
    $ 1,319.2129
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1,385.1735
    47.75%
  • 2034
    $ 1,454.4322
    55.13%
  • 2035
    $ 1,527.1538
    62.89%
  • 2036
    $ 1,603.5115
    71.03%
  • 2037
    $ 1,683.6871
    79.59%
  • 2038
    $ 1,767.8714
    88.56%
  • 2039
    $ 1,856.2650
    97.99%
  • 2040
    $ 1,949.0783
    107.89%
Trumpalaikės ynBNB MAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 937.54
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 937.6684
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 938.4390
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 941.3929
    0.41%
ynBNB MAX (YNBNBX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma YNBNBX kaina yra $937.54. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė YNBNBX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $937.6684. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YNBNBX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $938.4390. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ynBNB MAX (YNBNBX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YNBNBX kaina yra $941.3929. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ynBNB MAX kainų statistika

--
----

--

$ 28.57M
$ 28.57M$ 28.57M

30.44K
30.44K 30.44K

--
----

--

Naujausia YNBNBX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YNBNBX turi 30.44K apyvartą ir $ 28.57M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ynBNB MAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ynBNB MAX, dabartinė ynBNB MAX kaina yra 937.54USD. Apyvartinė ynBNB MAX (YNBNBX) pasiūla yra 30.44K YNBNBX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $28,565,098.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.58%
    $ 14.57
    $ 939.86
    $ 918.47
  • 7 dienos
    6.61%
    $ 61.9420
    $ 939.3132
    $ 867.0348
  • 30 dienų
    9.53%
    $ 89.3821
    $ 939.3132
    $ 867.0348
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ynBNB MAX kaina pasikeitė $14.57, atspindinti 1.58% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ynBNB MAX buvo prekiaujama aukščiausia $939.3132 ir žemiausia $867.0348. Kainos pokytis buvo 6.61%. Ši naujausia tendencija parodo YNBNBX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ynBNB MAX įvyko 9.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $89.3821 vertę. Tai rodo, kad YNBNBX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ynBNB MAX (YNBNBX) kainų prognozės modulis?

ynBNB MAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YNBNBX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ynBNB MAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YNBNBX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ynBNB MAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YNBNBX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YNBNBX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ynBNB MAX potencialą.

Kodėl YNBNBX kainų prognozė yra svarbi?

YNBNBX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YNBNBX dabar?
Pagal jūsų prognozes, YNBNBX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YNBNBX kainų prognozė?
Remiantis ynBNB MAX (YNBNBX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YNBNBX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YNBNBX 2026 m.?
1 vieneto ynBNB MAX (YNBNBX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YNBNBX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YNBNBX kaina 2027 m.?
ynBNB MAX (YNBNBX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YNBNBX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YNBNBX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ynBNB MAX (YNBNBX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YNBNBX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ynBNB MAX (YNBNBX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YNBNBX 2030 m.?
1 vieneto ynBNB MAX (YNBNBX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YNBNBX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YNBNBX kainų prognozė 2040 metams?
ynBNB MAX (YNBNBX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YNBNBX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:51:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.