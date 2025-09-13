Yellow Road (ROAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yellow Road kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yellow Road kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yellow Road kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:37:46(UTC+8)

Yellow Road Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yellow Road galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010206 prekybos kainą 2025 m.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yellow Road galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010717 prekybos kainą 2026 m.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROAD ateities kaina yra $ 0.011252 su 10.25% augimo norma.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROAD ateities kaina yra $ 0.011815 su 15.76% augimo norma.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012406, o augimo norma – 21.55%.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013026, o augimo norma – 27.63%.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yellow Road kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.021219 prekybos kainą.

Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yellow Road kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.034563 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010206
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010717
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011252
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011815
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012406
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013026
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013678
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014361
    40.71%
  • 2033
    $ 0.015080
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015834
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016625
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017457
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018329
    79.59%
  • 2038
    $ 0.019246
    88.56%
  • 2039
    $ 0.020208
    97.99%
  • 2040
    $ 0.021219
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yellow Road kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.010206
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.010208
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010216
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010248
    0.41%
Yellow Road (ROAD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ROAD kaina yra $0.010206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yellow Road (ROAD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010208. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yellow Road (ROAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010216. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yellow Road (ROAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROAD kaina yra $0.010248. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yellow Road kainų statistika

Naujausia ROAD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROAD turi 3.53M apyvartą ir $ 36.01K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Yellow Road istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yellow Road, dabartinė Yellow Road kaina yra 0.010206USD. Apyvartinė Yellow Road (ROAD) pasiūla yra 3.53M ROAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36,014.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.92%
    $ 0
    $ 0.010206
    $ 0.010113
  • 7 dienos
    5.94%
    $ 0.000606
    $ 0.010206
    $ 0.009609
  • 30 dienų
    4.32%
    $ 0.000441
    $ 0.010206
    $ 0.009609
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yellow Road kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.92% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yellow Road buvo prekiaujama aukščiausia $0.010206 ir žemiausia $0.009609. Kainos pokytis buvo 5.94%. Ši naujausia tendencija parodo ROAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yellow Road įvyko 4.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000441 vertę. Tai rodo, kad ROAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Yellow Road (ROAD) kainų prognozės modulis?

Yellow Road Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yellow Road ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yellow Road kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yellow Road potencialą.

Kodėl ROAD kainų prognozė yra svarbi?

ROAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROAD dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROAD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROAD kainų prognozė?
Remiantis Yellow Road (ROAD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROAD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROAD 2026 m.?
1 vieneto Yellow Road (ROAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROAD kaina 2027 m.?
Yellow Road (ROAD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROAD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROAD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yellow Road (ROAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROAD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yellow Road (ROAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROAD 2030 m.?
1 vieneto Yellow Road (ROAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROAD kainų prognozė 2040 metams?
Yellow Road (ROAD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROAD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:37:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.