yBGT (YBGT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite yBGT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YBGT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte yBGT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

yBGT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
yBGT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, yBGT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4.31 prekybos kainą 2025 m.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, yBGT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4.5255 prekybos kainą 2026 m.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YBGT ateities kaina yra $ 4.7517 su 10.25% augimo norma.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YBGT ateities kaina yra $ 4.9893 su 15.76% augimo norma.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YBGT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5.2388, o augimo norma – 21.55%.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YBGT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 5.5007, o augimo norma – 27.63%.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. yBGT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 8.9601 prekybos kainą.

yBGT (YBGT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. yBGT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 14.5951 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4.31
    0.00%
  • 2026
    $ 4.5255
    5.00%
  • 2027
    $ 4.7517
    10.25%
  • 2028
    $ 4.9893
    15.76%
  • 2029
    $ 5.2388
    21.55%
  • 2030
    $ 5.5007
    27.63%
  • 2031
    $ 5.7758
    34.01%
  • 2032
    $ 6.0646
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 6.3678
    47.75%
  • 2034
    $ 6.6862
    55.13%
  • 2035
    $ 7.0205
    62.89%
  • 2036
    $ 7.3715
    71.03%
  • 2037
    $ 7.7401
    79.59%
  • 2038
    $ 8.1271
    88.56%
  • 2039
    $ 8.5335
    97.99%
  • 2040
    $ 8.9601
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės yBGT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 4.31
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 4.3105
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 4.3141
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 4.3277
    0.41%
yBGT (YBGT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma YBGT kaina yra $4.31. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

yBGT (YBGT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė YBGT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4.3105. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

yBGT (YBGT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YBGT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4.3141. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

yBGT (YBGT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YBGT kaina yra $4.3277. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė yBGT kainų statistika

--
----

--

$ 872.58K
$ 872.58K$ 872.58K

202.46K
202.46K 202.46K

--
----

--

Naujausia YBGT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YBGT turi 202.46K apyvartą ir $ 872.58K bendrą rinkos kapitalizaciją.

yBGT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje yBGT, dabartinė yBGT kaina yra 4.31USD. Apyvartinė yBGT (YBGT) pasiūla yra 202.46K YBGT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $872,577.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas yBGT kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas yBGT buvo prekiaujama aukščiausia $-- ir žemiausia $--. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo YBGT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį yBGT įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad YBGT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia yBGT (YBGT) kainų prognozės modulis?

yBGT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YBGT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius yBGT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YBGT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti yBGT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YBGT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YBGT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą yBGT potencialą.

Kodėl YBGT kainų prognozė yra svarbi?

YBGT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YBGT dabar?
Pagal jūsų prognozes, YBGT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YBGT kainų prognozė?
Remiantis yBGT (YBGT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YBGT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YBGT 2026 m.?
1 vieneto yBGT (YBGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YBGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YBGT kaina 2027 m.?
yBGT (YBGT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YBGT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YBGT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, yBGT (YBGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YBGT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, yBGT (YBGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YBGT 2030 m.?
1 vieneto yBGT (YBGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YBGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YBGT kainų prognozė 2040 metams?
yBGT (YBGT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YBGT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.