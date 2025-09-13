XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite XOXNO Staked EGLD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XEGLD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte XOXNO Staked EGLD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

XOXNO Staked EGLD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:31:25(UTC+8)

XOXNO Staked EGLD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, XOXNO Staked EGLD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 14.87 prekybos kainą 2025 m.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, XOXNO Staked EGLD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 15.6135 prekybos kainą 2026 m.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XEGLD ateities kaina yra $ 16.3941 su 10.25% augimo norma.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XEGLD ateities kaina yra $ 17.2138 su 15.76% augimo norma.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XEGLD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 18.0745, o augimo norma – 21.55%.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XEGLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 18.9783, o augimo norma – 27.63%.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. XOXNO Staked EGLD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 30.9136 prekybos kainą.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. XOXNO Staked EGLD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 50.3550 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 14.87
    0.00%
  • 2026
    $ 15.6135
    5.00%
  • 2027
    $ 16.3941
    10.25%
  • 2028
    $ 17.2138
    15.76%
  • 2029
    $ 18.0745
    21.55%
  • 2030
    $ 18.9783
    27.63%
  • 2031
    $ 19.9272
    34.01%
  • 2032
    $ 20.9235
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 21.9697
    47.75%
  • 2034
    $ 23.0682
    55.13%
  • 2035
    $ 24.2216
    62.89%
  • 2036
    $ 25.4327
    71.03%
  • 2037
    $ 26.7043
    79.59%
  • 2038
    $ 28.0396
    88.56%
  • 2039
    $ 29.4415
    97.99%
  • 2040
    $ 30.9136
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės XOXNO Staked EGLD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 14.87
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 14.8720
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 14.8842
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 14.9311
    0.41%
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma XEGLD kaina yra $14.87. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė XEGLD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $14.8720. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XEGLD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $14.8842. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XEGLD kaina yra $14.9311. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė XOXNO Staked EGLD kainų statistika

--
----

--

$ 171.26K
$ 171.26K$ 171.26K

11.56K
11.56K 11.56K

--
----

--

Naujausia XEGLD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, XEGLD turi 11.56K apyvartą ir $ 171.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

XOXNO Staked EGLD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje XOXNO Staked EGLD, dabartinė XOXNO Staked EGLD kaina yra 14.87USD. Apyvartinė XOXNO Staked EGLD (XEGLD) pasiūla yra 11.56K XEGLD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $171,260.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.92%
    $ 0.280088
    $ 14.95
    $ 14.52
  • 7 dienos
    2.86%
    $ 0.425423
    $ 17.2988
    $ 14.1648
  • 30 dienų
    -13.84%
    $ -2.0588
    $ 17.2988
    $ 14.1648
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas XOXNO Staked EGLD kaina pasikeitė $0.280088, atspindinti 1.92% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas XOXNO Staked EGLD buvo prekiaujama aukščiausia $17.2988 ir žemiausia $14.1648. Kainos pokytis buvo 2.86%. Ši naujausia tendencija parodo XEGLD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį XOXNO Staked EGLD įvyko -13.84%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-2.0588 vertę. Tai rodo, kad XEGLD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia XOXNO Staked EGLD (XEGLD) kainų prognozės modulis?

XOXNO Staked EGLD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XEGLD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius XOXNO Staked EGLD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XEGLD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti XOXNO Staked EGLD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XEGLD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XEGLD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą XOXNO Staked EGLD potencialą.

Kodėl XEGLD kainų prognozė yra svarbi?

XEGLD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XEGLD dabar?
Pagal jūsų prognozes, XEGLD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XEGLD kainų prognozė?
Remiantis XOXNO Staked EGLD (XEGLD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XEGLD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XEGLD 2026 m.?
1 vieneto XOXNO Staked EGLD (XEGLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XEGLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XEGLD kaina 2027 m.?
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XEGLD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XEGLD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XOXNO Staked EGLD (XEGLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XEGLD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XOXNO Staked EGLD (XEGLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XEGLD 2030 m.?
1 vieneto XOXNO Staked EGLD (XEGLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XEGLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XEGLD kainų prognozė 2040 metams?
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XEGLD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:31:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.