Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Zedxion kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WZEDX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Zedxion kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Zedxion kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:27:35(UTC+8)

Wrapped Zedxion Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Zedxion galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.403401 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Zedxion galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.423571 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WZEDX ateities kaina yra $ 0.444749 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WZEDX ateities kaina yra $ 0.466987 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WZEDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.490336, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WZEDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.514853, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Zedxion kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.838641 prekybos kainą.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Zedxion kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3660 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.403401
    0.00%
  • 2026
    $ 0.423571
    5.00%
  • 2027
    $ 0.444749
    10.25%
  • 2028
    $ 0.466987
    15.76%
  • 2029
    $ 0.490336
    21.55%
  • 2030
    $ 0.514853
    27.63%
  • 2031
    $ 0.540595
    34.01%
  • 2032
    $ 0.567625
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.596007
    47.75%
  • 2034
    $ 0.625807
    55.13%
  • 2035
    $ 0.657097
    62.89%
  • 2036
    $ 0.689952
    71.03%
  • 2037
    $ 0.724450
    79.59%
  • 2038
    $ 0.760672
    88.56%
  • 2039
    $ 0.798706
    97.99%
  • 2040
    $ 0.838641
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Zedxion kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.403401
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.403456
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.403787
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.405058
    0.41%
Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma WZEDX kaina yra $0.403401. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė WZEDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.403456. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WZEDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.403787. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WZEDX kaina yra $0.405058. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Zedxion kainų statistika

--
----

--

$ 24.85M
$ 24.85M$ 24.85M

61.27M
61.27M 61.27M

--
----

--

Naujausia WZEDX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WZEDX turi 61.27M apyvartą ir $ 24.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Zedxion istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Zedxion, dabartinė Wrapped Zedxion kaina yra 0.403401USD. Apyvartinė Wrapped Zedxion (WZEDX) pasiūla yra 61.27M WZEDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24,850,595.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.46%
    $ -0.001889
    $ 0.410739
    $ 0.401426
  • 7 dienos
    -9.01%
    $ -0.036348
    $ 0.500733
    $ 0.402177
  • 30 dienų
    -19.22%
    $ -0.077552
    $ 0.500733
    $ 0.402177
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Zedxion kaina pasikeitė $-0.001889, atspindinti -0.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Zedxion buvo prekiaujama aukščiausia $0.500733 ir žemiausia $0.402177. Kainos pokytis buvo -9.01%. Ši naujausia tendencija parodo WZEDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Zedxion įvyko -19.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.077552 vertę. Tai rodo, kad WZEDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Zedxion (WZEDX) kainų prognozės modulis?

Wrapped Zedxion Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WZEDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Zedxion ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WZEDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Zedxion kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WZEDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WZEDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Zedxion potencialą.

Kodėl WZEDX kainų prognozė yra svarbi?

WZEDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WZEDX dabar?
Pagal jūsų prognozes, WZEDX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WZEDX kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Zedxion (WZEDX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WZEDX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WZEDX 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Zedxion (WZEDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WZEDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WZEDX kaina 2027 m.?
Wrapped Zedxion (WZEDX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WZEDX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WZEDX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Zedxion (WZEDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WZEDX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Zedxion (WZEDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WZEDX 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Zedxion (WZEDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WZEDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WZEDX kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Zedxion (WZEDX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WZEDX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:27:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.