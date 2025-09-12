Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped STEAMX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WSTEAMX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped STEAMX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped STEAMX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped STEAMX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped STEAMX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.056478 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped STEAMX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.059301 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WSTEAMX ateities kaina yra $ 0.062266 su 10.25% augimo norma.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WSTEAMX ateities kaina yra $ 0.065380 su 15.76% augimo norma.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSTEAMX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.068649, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSTEAMX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.072081, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped STEAMX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.117413 prekybos kainą.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped STEAMX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.191254 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.056478
    0.00%
  • 2026
    $ 0.059301
    5.00%
  • 2027
    $ 0.062266
    10.25%
  • 2028
    $ 0.065380
    15.76%
  • 2029
    $ 0.068649
    21.55%
  • 2030
    $ 0.072081
    27.63%
  • 2031
    $ 0.075685
    34.01%
  • 2032
    $ 0.079470
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.083443
    47.75%
  • 2034
    $ 0.087615
    55.13%
  • 2035
    $ 0.091996
    62.89%
  • 2036
    $ 0.096596
    71.03%
  • 2037
    $ 0.101426
    79.59%
  • 2038
    $ 0.106497
    88.56%
  • 2039
    $ 0.111822
    97.99%
  • 2040
    $ 0.117413
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped STEAMX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.056478
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.056485
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.056532
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.056710
    0.41%
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WSTEAMX kaina yra $0.056478. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WSTEAMX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.056485. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WSTEAMX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.056532. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WSTEAMX kaina yra $0.056710. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped STEAMX kainų statistika

--
----

--

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

100.00B
100.00B 100.00B

--
----

--

Naujausia WSTEAMX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WSTEAMX turi 100.00B apyvartą ir $ 11.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped STEAMX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped STEAMX, dabartinė Wrapped STEAMX kaina yra 0.056478USD. Apyvartinė Wrapped STEAMX (WSTEAMX) pasiūla yra 100.00B WSTEAMX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11,857,585.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.57%
    $ -0.000323
    $ 0.056857
    $ 0.056472
  • 7 dienos
    -2.45%
    $ -0.001387
    $ 0.061708
    $ 0.056472
  • 30 dienų
    -8.86%
    $ -0.005004
    $ 0.061708
    $ 0.056472
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped STEAMX kaina pasikeitė $-0.000323, atspindinti -0.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped STEAMX buvo prekiaujama aukščiausia $0.061708 ir žemiausia $0.056472. Kainos pokytis buvo -2.45%. Ši naujausia tendencija parodo WSTEAMX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped STEAMX įvyko -8.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005004 vertę. Tai rodo, kad WSTEAMX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped STEAMX (WSTEAMX) kainų prognozės modulis?

Wrapped STEAMX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WSTEAMX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped STEAMX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WSTEAMX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped STEAMX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WSTEAMX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WSTEAMX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped STEAMX potencialą.

Kodėl WSTEAMX kainų prognozė yra svarbi?

WSTEAMX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WSTEAMX dabar?
Pagal jūsų prognozes, WSTEAMX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WSTEAMX kainų prognozė?
Remiantis Wrapped STEAMX (WSTEAMX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WSTEAMX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WSTEAMX 2026 m.?
1 vieneto Wrapped STEAMX (WSTEAMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSTEAMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WSTEAMX kaina 2027 m.?
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WSTEAMX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WSTEAMX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped STEAMX (WSTEAMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WSTEAMX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped STEAMX (WSTEAMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WSTEAMX 2030 m.?
1 vieneto Wrapped STEAMX (WSTEAMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSTEAMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WSTEAMX kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WSTEAMX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.