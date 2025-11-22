Wrapped SOMI (WSOMI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped SOMI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WSOMI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped SOMI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped SOMI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped SOMI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped SOMI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.265663 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped SOMI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.278946 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WSOMI ateities kaina yra $ 0.292893 su 10.25% augimo norma.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WSOMI ateities kaina yra $ 0.307538 su 15.76% augimo norma.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSOMI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.322915, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSOMI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.339060, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped SOMI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.552294 prekybos kainą.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped SOMI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.899629 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.265663
    0.00%
  • 2026
    $ 0.278946
    5.00%
  • 2027
    $ 0.292893
    10.25%
  • 2028
    $ 0.307538
    15.76%
  • 2029
    $ 0.322915
    21.55%
  • 2030
    $ 0.339060
    27.63%
  • 2031
    $ 0.356013
    34.01%
  • 2032
    $ 0.373814
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.392505
    47.75%
  • 2034
    $ 0.412130
    55.13%
  • 2035
    $ 0.432737
    62.89%
  • 2036
    $ 0.454373
    71.03%
  • 2037
    $ 0.477092
    79.59%
  • 2038
    $ 0.500947
    88.56%
  • 2039
    $ 0.525994
    97.99%
  • 2040
    $ 0.552294
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped SOMI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.265663
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.265699
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.265917
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.266754
    0.41%
Wrapped SOMI (WSOMI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma WSOMI kaina yra $0.265663. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė WSOMI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.265699. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WSOMI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.265917. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped SOMI (WSOMI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WSOMI kaina yra $0.266754. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped SOMI kainų statistika

--
----

--

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

40.81M
40.81M 40.81M

--
----

--

Naujausia WSOMI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WSOMI turi 40.81M apyvartą ir $ 10.87M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped SOMI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped SOMI, dabartinė Wrapped SOMI kaina yra 0.265663USD. Apyvartinė Wrapped SOMI (WSOMI) pasiūla yra 40.81M WSOMI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,866,413.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.26%
    $ 0.000698
    $ 0.287975
    $ 0.258653
  • 7 dienos
    -15.82%
    $ -0.042039
    $ 0.498355
    $ 0.243917
  • 30 dienų
    -45.86%
    $ -0.121837
    $ 0.498355
    $ 0.243917
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped SOMI kaina pasikeitė $0.000698, atspindinti 0.26% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped SOMI buvo prekiaujama aukščiausia $0.498355 ir žemiausia $0.243917. Kainos pokytis buvo -15.82%. Ši naujausia tendencija parodo WSOMI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped SOMI įvyko -45.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.121837 vertę. Tai rodo, kad WSOMI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped SOMI (WSOMI) kainų prognozės modulis?

Wrapped SOMI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WSOMI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped SOMI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WSOMI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped SOMI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WSOMI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WSOMI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped SOMI potencialą.

Kodėl WSOMI kainų prognozė yra svarbi?

WSOMI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WSOMI dabar?
Pagal jūsų prognozes, WSOMI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WSOMI kainų prognozė?
Remiantis Wrapped SOMI (WSOMI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WSOMI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WSOMI 2026 m.?
1 vieneto Wrapped SOMI (WSOMI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSOMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WSOMI kaina 2027 m.?
Wrapped SOMI (WSOMI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WSOMI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WSOMI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped SOMI (WSOMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WSOMI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped SOMI (WSOMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WSOMI 2030 m.?
1 vieneto Wrapped SOMI (WSOMI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSOMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WSOMI kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped SOMI (WSOMI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WSOMI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.