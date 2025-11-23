Wrapped Shido (WSHIDO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Shido kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WSHIDO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Shido kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Shido kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped Shido Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Shido galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000280 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Shido galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000294 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WSHIDO ateities kaina yra $ 0.000309 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WSHIDO ateities kaina yra $ 0.000325 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSHIDO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000341, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSHIDO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000358, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Shido kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000583 prekybos kainą.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Shido kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000950 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000280
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000294
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000309
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000325
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000341
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000358
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000376
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000395
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000414
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000435
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000457
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000480
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000504
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000529
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000555
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000583
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Shido kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000280
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000280
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000281
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000281
    0.41%
Wrapped Shido (WSHIDO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WSHIDO kaina yra $0.000280. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WSHIDO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000280. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WSHIDO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000281. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Shido (WSHIDO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WSHIDO kaina yra $0.000281. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Shido kainų statistika

--
----

--

$ 321.15K
$ 321.15K$ 321.15K

1.14B
1.14B 1.14B

--
----

--

Naujausia WSHIDO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WSHIDO turi 1.14B apyvartą ir $ 321.15K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Shido istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Shido, dabartinė Wrapped Shido kaina yra 0.000280USD. Apyvartinė Wrapped Shido (WSHIDO) pasiūla yra 1.14B WSHIDO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $321,152.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.11%
    $ 0
    $ 0.000287
    $ 0.000280
  • 7 dienos
    34.17%
    $ 0.000095
    $ 0.000363
    $ 0.000198
  • 30 dienų
    41.45%
    $ 0.000116
    $ 0.000363
    $ 0.000198
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Shido kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Shido buvo prekiaujama aukščiausia $0.000363 ir žemiausia $0.000198. Kainos pokytis buvo 34.17%. Ši naujausia tendencija parodo WSHIDO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Shido įvyko 41.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000116 vertę. Tai rodo, kad WSHIDO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Shido (WSHIDO) kainų prognozės modulis?

Wrapped Shido Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WSHIDO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Shido ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WSHIDO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Shido kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WSHIDO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WSHIDO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Shido potencialą.

Kodėl WSHIDO kainų prognozė yra svarbi?

WSHIDO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WSHIDO dabar?
Pagal jūsų prognozes, WSHIDO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WSHIDO kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Shido (WSHIDO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WSHIDO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WSHIDO 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Shido (WSHIDO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSHIDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WSHIDO kaina 2027 m.?
Wrapped Shido (WSHIDO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WSHIDO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WSHIDO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Shido (WSHIDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WSHIDO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Shido (WSHIDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WSHIDO 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Shido (WSHIDO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSHIDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WSHIDO kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Shido (WSHIDO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WSHIDO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.