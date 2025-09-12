Wrapped QUIL (QUIL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped QUIL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QUIL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped QUIL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped QUIL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:49:37(UTC+8)

Wrapped QUIL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped QUIL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.039396 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped QUIL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.041366 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QUIL ateities kaina yra $ 0.043434 su 10.25% augimo norma.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QUIL ateities kaina yra $ 0.045606 su 15.76% augimo norma.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QUIL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.047886, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QUIL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.050280, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped QUIL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.081902 prekybos kainą.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped QUIL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.133410 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.039396
    0.00%
  • 2026
    $ 0.041366
    5.00%
  • 2027
    $ 0.043434
    10.25%
  • 2028
    $ 0.045606
    15.76%
  • 2029
    $ 0.047886
    21.55%
  • 2030
    $ 0.050280
    27.63%
  • 2031
    $ 0.052794
    34.01%
  • 2032
    $ 0.055434
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.058206
    47.75%
  • 2034
    $ 0.061116
    55.13%
  • 2035
    $ 0.064172
    62.89%
  • 2036
    $ 0.067381
    71.03%
  • 2037
    $ 0.070750
    79.59%
  • 2038
    $ 0.074287
    88.56%
  • 2039
    $ 0.078002
    97.99%
  • 2040
    $ 0.081902
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped QUIL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.039396
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.039401
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.039434
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.039558
    0.41%
Wrapped QUIL (QUIL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma QUIL kaina yra $0.039396. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė QUIL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.039401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QUIL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.039434. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped QUIL (QUIL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QUIL kaina yra $0.039558. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped QUIL kainų statistika

--
----

--

$ 35.49M
$ 35.49M$ 35.49M

902.29M
902.29M 902.29M

--
----

--

Naujausia QUIL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, QUIL turi 902.29M apyvartą ir $ 35.49M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped QUIL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped QUIL, dabartinė Wrapped QUIL kaina yra 0.039396USD. Apyvartinė Wrapped QUIL (QUIL) pasiūla yra 902.29M QUIL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $35,494,179.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.58%
    $ 0.001361
    $ 0.039445
    $ 0.037063
  • 7 dienos
    6.15%
    $ 0.002422
    $ 0.042047
    $ 0.037053
  • 30 dienų
    2.02%
    $ 0.000793
    $ 0.042047
    $ 0.037053
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped QUIL kaina pasikeitė $0.001361, atspindinti 3.58% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped QUIL buvo prekiaujama aukščiausia $0.042047 ir žemiausia $0.037053. Kainos pokytis buvo 6.15%. Ši naujausia tendencija parodo QUIL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped QUIL įvyko 2.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000793 vertę. Tai rodo, kad QUIL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped QUIL (QUIL) kainų prognozės modulis?

Wrapped QUIL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QUIL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped QUIL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QUIL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped QUIL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QUIL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QUIL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped QUIL potencialą.

Kodėl QUIL kainų prognozė yra svarbi?

QUIL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į QUIL dabar?
Pagal jūsų prognozes, QUIL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio QUIL kainų prognozė?
Remiantis Wrapped QUIL (QUIL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama QUIL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 QUIL 2026 m.?
1 vieneto Wrapped QUIL (QUIL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QUIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama QUIL kaina 2027 m.?
Wrapped QUIL (QUIL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 QUIL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė QUIL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped QUIL (QUIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė QUIL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped QUIL (QUIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 QUIL 2030 m.?
1 vieneto Wrapped QUIL (QUIL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QUIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia QUIL kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped QUIL (QUIL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 QUIL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:49:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.