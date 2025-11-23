Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Peaq kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WPEAQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Peaq kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Peaq kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:17:32(UTC+8)

Wrapped Peaq Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Peaq galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.041082 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Peaq galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.043136 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WPEAQ ateities kaina yra $ 0.045293 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WPEAQ ateities kaina yra $ 0.047558 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WPEAQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.049935, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WPEAQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.052432, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Peaq kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.085407 prekybos kainą.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Peaq kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.139119 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.041082
    0.00%
  • 2026
    $ 0.043136
    5.00%
  • 2027
    $ 0.045293
    10.25%
  • 2028
    $ 0.047558
    15.76%
  • 2029
    $ 0.049935
    21.55%
  • 2030
    $ 0.052432
    27.63%
  • 2031
    $ 0.055054
    34.01%
  • 2032
    $ 0.057807
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.060697
    47.75%
  • 2034
    $ 0.063732
    55.13%
  • 2035
    $ 0.066919
    62.89%
  • 2036
    $ 0.070264
    71.03%
  • 2037
    $ 0.073778
    79.59%
  • 2038
    $ 0.077467
    88.56%
  • 2039
    $ 0.081340
    97.99%
  • 2040
    $ 0.085407
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Peaq kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.041082
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.041088
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.041121
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.041251
    0.41%
Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WPEAQ kaina yra $0.041082. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WPEAQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.041088. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WPEAQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.041121. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WPEAQ kaina yra $0.041251. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Peaq kainų statistika

--
----

--

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

107.11M
107.11M 107.11M

--
----

--

Naujausia WPEAQ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WPEAQ turi 107.11M apyvartą ir $ 4.37M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Peaq istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Peaq, dabartinė Wrapped Peaq kaina yra 0.041082USD. Apyvartinė Wrapped Peaq (WPEAQ) pasiūla yra 107.11M WPEAQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,367,506.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.43%
    $ -0.002827
    $ 0.045373
    $ 0.040072
  • 7 dienos
    -31.67%
    $ -0.013013
    $ 0.076923
    $ 0.040302
  • 30 dienų
    -46.98%
    $ -0.019304
    $ 0.076923
    $ 0.040302
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Peaq kaina pasikeitė $-0.002827, atspindinti -6.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Peaq buvo prekiaujama aukščiausia $0.076923 ir žemiausia $0.040302. Kainos pokytis buvo -31.67%. Ši naujausia tendencija parodo WPEAQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Peaq įvyko -46.98%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.019304 vertę. Tai rodo, kad WPEAQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Peaq (WPEAQ) kainų prognozės modulis?

Wrapped Peaq Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WPEAQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Peaq ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WPEAQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Peaq kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WPEAQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WPEAQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Peaq potencialą.

Kodėl WPEAQ kainų prognozė yra svarbi?

WPEAQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WPEAQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, WPEAQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WPEAQ kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Peaq (WPEAQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WPEAQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WPEAQ 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Peaq (WPEAQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WPEAQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WPEAQ kaina 2027 m.?
Wrapped Peaq (WPEAQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WPEAQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WPEAQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Peaq (WPEAQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WPEAQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Peaq (WPEAQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WPEAQ 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Peaq (WPEAQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WPEAQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WPEAQ kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Peaq (WPEAQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WPEAQ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:17:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.