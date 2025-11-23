Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Nibiru kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WNIBI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Nibiru kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Nibiru kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped Nibiru Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Nibiru galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013160 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Nibiru galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013818 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WNIBI ateities kaina yra $ 0.014509 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WNIBI ateities kaina yra $ 0.015234 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WNIBI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.015996, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WNIBI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.016796, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Nibiru kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.027358 prekybos kainą.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Nibiru kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.044564 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.013160
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013818
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014509
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015234
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015996
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016796
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017635
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018517
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.019443
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020415
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021436
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022508
    71.03%
  • 2037
    $ 0.023633
    79.59%
  • 2038
    $ 0.024815
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026056
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027358
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Nibiru kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.013160
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.013161
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013172
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.013214
    0.41%
Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WNIBI kaina yra $0.013160. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WNIBI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013161. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WNIBI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013172. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WNIBI kaina yra $0.013214. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Nibiru kainų statistika

$ 144.04K

10.95M

--
----

--

$ 144.04K
$ 144.04K$ 144.04K

10.95M
10.95M 10.95M

--
----

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, WNIBI turi 10.95M apyvartą ir $ 144.04K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Nibiru istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Nibiru, dabartinė Wrapped Nibiru kaina yra 0.013160USD. Apyvartinė Wrapped Nibiru (WNIBI) pasiūla yra 10.95M WNIBI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $144,043.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0
    $ 0.014093
    $ 0.013044
  • 7 dienos
    6.58%
    $ 0.000866
    $ 0.014043
    $ 0.011830
  • 30 dienų
    13.05%
    $ 0.001717
    $ 0.014043
    $ 0.011830
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Nibiru kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Nibiru buvo prekiaujama aukščiausia $0.014043 ir žemiausia $0.011830. Kainos pokytis buvo 6.58%. Ši naujausia tendencija parodo WNIBI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Nibiru įvyko 13.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001717 vertę. Tai rodo, kad WNIBI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Nibiru (WNIBI) kainų prognozės modulis?

Wrapped Nibiru Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WNIBI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Nibiru ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WNIBI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Nibiru kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WNIBI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WNIBI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Nibiru potencialą.

Kodėl WNIBI kainų prognozė yra svarbi?

WNIBI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WNIBI dabar?
Pagal jūsų prognozes, WNIBI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WNIBI kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Nibiru (WNIBI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WNIBI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WNIBI 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Nibiru (WNIBI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WNIBI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WNIBI kaina 2027 m.?
Wrapped Nibiru (WNIBI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WNIBI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WNIBI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Nibiru (WNIBI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WNIBI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Nibiru (WNIBI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WNIBI 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Nibiru (WNIBI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WNIBI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WNIBI kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Nibiru (WNIBI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WNIBI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.