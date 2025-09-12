Wrapped MistCoin (WMC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped MistCoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WMC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped MistCoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped MistCoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped MistCoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped MistCoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 7.5 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped MistCoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 7.875 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WMC ateities kaina yra $ 8.2687 su 10.25% augimo norma.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WMC ateities kaina yra $ 8.6821 su 15.76% augimo norma.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WMC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 9.1162, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WMC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 9.5721, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped MistCoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 15.5919 prekybos kainą.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped MistCoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 25.3976 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 7.5
    0.00%
  • 2026
    $ 7.875
    5.00%
  • 2027
    $ 8.2687
    10.25%
  • 2028
    $ 8.6821
    15.76%
  • 2029
    $ 9.1162
    21.55%
  • 2030
    $ 9.5721
    27.63%
  • 2031
    $ 10.0507
    34.01%
  • 2032
    $ 10.5532
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 11.0809
    47.75%
  • 2034
    $ 11.6349
    55.13%
  • 2035
    $ 12.2167
    62.89%
  • 2036
    $ 12.8275
    71.03%
  • 2037
    $ 13.4689
    79.59%
  • 2038
    $ 14.1423
    88.56%
  • 2039
    $ 14.8494
    97.99%
  • 2040
    $ 15.5919
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped MistCoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 7.5
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 7.5010
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 7.5071
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 7.5308
    0.41%
Wrapped MistCoin (WMC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WMC kaina yra $7.5. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WMC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $7.5010. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WMC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $7.5071. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped MistCoin (WMC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WMC kaina yra $7.5308. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped MistCoin kainų statistika

--
----

--

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

501.11K
501.11K 501.11K

--
----

--

Naujausia WMC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WMC turi 501.11K apyvartą ir $ 3.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped MistCoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped MistCoin, dabartinė Wrapped MistCoin kaina yra 7.5USD. Apyvartinė Wrapped MistCoin (WMC) pasiūla yra 501.11K WMC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,752,150.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.61%
    $ 0.119017
    $ 7.62
    $ 7.28
  • 7 dienos
    -5.39%
    $ -0.404888
    $ 14.0663
    $ 7.1666
  • 30 dienų
    -46.94%
    $ -3.5211
    $ 14.0663
    $ 7.1666
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped MistCoin kaina pasikeitė $0.119017, atspindinti 1.61% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped MistCoin buvo prekiaujama aukščiausia $14.0663 ir žemiausia $7.1666. Kainos pokytis buvo -5.39%. Ši naujausia tendencija parodo WMC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped MistCoin įvyko -46.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-3.5211 vertę. Tai rodo, kad WMC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped MistCoin (WMC) kainų prognozės modulis?

Wrapped MistCoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WMC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped MistCoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WMC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped MistCoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WMC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WMC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped MistCoin potencialą.

Kodėl WMC kainų prognozė yra svarbi?

WMC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WMC dabar?
Pagal jūsų prognozes, WMC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WMC kainų prognozė?
Remiantis Wrapped MistCoin (WMC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WMC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WMC 2026 m.?
1 vieneto Wrapped MistCoin (WMC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WMC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WMC kaina 2027 m.?
Wrapped MistCoin (WMC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WMC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WMC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped MistCoin (WMC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WMC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped MistCoin (WMC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WMC 2030 m.?
1 vieneto Wrapped MistCoin (WMC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WMC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WMC kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped MistCoin (WMC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WMC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.