Wrapped Mantle (WMNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Mantle kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WMNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Mantle kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Mantle kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:49:24(UTC+8)

Wrapped Mantle Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Mantle galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.62 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Mantle galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.7010 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WMNT ateities kaina yra $ 1.7860 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WMNT ateities kaina yra $ 1.8753 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WMNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.9691, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WMNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.0675, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Mantle kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.3678 prekybos kainą.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Mantle kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 5.4858 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.62
    0.00%
  • 2026
    $ 1.7010
    5.00%
  • 2027
    $ 1.7860
    10.25%
  • 2028
    $ 1.8753
    15.76%
  • 2029
    $ 1.9691
    21.55%
  • 2030
    $ 2.0675
    27.63%
  • 2031
    $ 2.1709
    34.01%
  • 2032
    $ 2.2795
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.3934
    47.75%
  • 2034
    $ 2.5131
    55.13%
  • 2035
    $ 2.6388
    62.89%
  • 2036
    $ 2.7707
    71.03%
  • 2037
    $ 2.9092
    79.59%
  • 2038
    $ 3.0547
    88.56%
  • 2039
    $ 3.2074
    97.99%
  • 2040
    $ 3.3678
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Mantle kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.62
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.6202
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.6215
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.6266
    0.41%
Wrapped Mantle (WMNT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WMNT kaina yra $1.62. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WMNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.6202. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WMNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.6215. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Mantle (WMNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WMNT kaina yra $1.6266. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Mantle kainų statistika

--
----

--

$ 21.34M
$ 21.34M$ 21.34M

13.19M
13.19M 13.19M

--
----

--

Naujausia WMNT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WMNT turi 13.19M apyvartą ir $ 21.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Mantle istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Mantle, dabartinė Wrapped Mantle kaina yra 1.62USD. Apyvartinė Wrapped Mantle (WMNT) pasiūla yra 13.19M WMNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $21,343,103.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.09%
    $ 0.001445
    $ 1.68
    $ 1.57
  • 7 dienos
    38.08%
    $ 0.616929
    $ 1.6785
    $ 1.1186
  • 30 dienų
    46.26%
    $ 0.749465
    $ 1.6785
    $ 1.1186
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Mantle kaina pasikeitė $0.001445, atspindinti 0.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Mantle buvo prekiaujama aukščiausia $1.6785 ir žemiausia $1.1186. Kainos pokytis buvo 38.08%. Ši naujausia tendencija parodo WMNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Mantle įvyko 46.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.749465 vertę. Tai rodo, kad WMNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Mantle (WMNT) kainų prognozės modulis?

Wrapped Mantle Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WMNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Mantle ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WMNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Mantle kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WMNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WMNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Mantle potencialą.

Kodėl WMNT kainų prognozė yra svarbi?

WMNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WMNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, WMNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WMNT kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Mantle (WMNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WMNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WMNT 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Mantle (WMNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WMNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WMNT kaina 2027 m.?
Wrapped Mantle (WMNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WMNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WMNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Mantle (WMNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WMNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Mantle (WMNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WMNT 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Mantle (WMNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WMNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WMNT kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Mantle (WMNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WMNT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.