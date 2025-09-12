Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped fragSOL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WFRAGSOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped fragSOL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped fragSOL kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:49:08(UTC+8)

Wrapped fragSOL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped fragSOL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 256.87 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped fragSOL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 269.7135 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WFRAGSOL ateities kaina yra $ 283.1991 su 10.25% augimo norma.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WFRAGSOL ateities kaina yra $ 297.3591 su 15.76% augimo norma.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WFRAGSOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 312.2270, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WFRAGSOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 327.8384, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped fragSOL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 534.0142 prekybos kainą.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped fragSOL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 869.8529 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 256.87
    0.00%
  • 2026
    $ 269.7135
    5.00%
  • 2027
    $ 283.1991
    10.25%
  • 2028
    $ 297.3591
    15.76%
  • 2029
    $ 312.2270
    21.55%
  • 2030
    $ 327.8384
    27.63%
  • 2031
    $ 344.2303
    34.01%
  • 2032
    $ 361.4418
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 379.5139
    47.75%
  • 2034
    $ 398.4896
    55.13%
  • 2035
    $ 418.4141
    62.89%
  • 2036
    $ 439.3348
    71.03%
  • 2037
    $ 461.3016
    79.59%
  • 2038
    $ 484.3666
    88.56%
  • 2039
    $ 508.5850
    97.99%
  • 2040
    $ 534.0142
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped fragSOL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 256.87
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 256.9051
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 257.1163
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 257.9256
    0.41%
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WFRAGSOL kaina yra $256.87. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WFRAGSOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $256.9051. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WFRAGSOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $257.1163. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WFRAGSOL kaina yra $257.9256. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped fragSOL kainų statistika

$ 63.15M
$ 63.15M$ 63.15M

245.83K
245.83K 245.83K

Naujausia WFRAGSOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WFRAGSOL turi 245.83K apyvartą ir $ 63.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped fragSOL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped fragSOL, dabartinė Wrapped fragSOL kaina yra 256.87USD. Apyvartinė Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) pasiūla yra 245.83K WFRAGSOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $63,145,344.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.09%
    $ 12.44
    $ 256.88
    $ 241.37
  • 7 dienos
    17.12%
    $ 43.9709
    $ 256.8650
    $ 213.4481
  • 30 dienų
    20.07%
    $ 51.5432
    $ 256.8650
    $ 213.4481
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped fragSOL kaina pasikeitė $12.44, atspindinti 5.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped fragSOL buvo prekiaujama aukščiausia $256.8650 ir žemiausia $213.4481. Kainos pokytis buvo 17.12%. Ši naujausia tendencija parodo WFRAGSOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped fragSOL įvyko 20.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $51.5432 vertę. Tai rodo, kad WFRAGSOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kainų prognozės modulis?

Wrapped fragSOL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WFRAGSOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped fragSOL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WFRAGSOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped fragSOL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WFRAGSOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WFRAGSOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped fragSOL potencialą.

Kodėl WFRAGSOL kainų prognozė yra svarbi?

WFRAGSOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WFRAGSOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, WFRAGSOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WFRAGSOL kainų prognozė?
Remiantis Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WFRAGSOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WFRAGSOL 2026 m.?
1 vieneto Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WFRAGSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WFRAGSOL kaina 2027 m.?
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WFRAGSOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WFRAGSOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WFRAGSOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WFRAGSOL 2030 m.?
1 vieneto Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WFRAGSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WFRAGSOL kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WFRAGSOL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.