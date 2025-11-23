Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Elephant kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WELEPHANT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Elephant kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Elephant kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:44:13(UTC+8)

Wrapped Elephant Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Elephant galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004082 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Elephant galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004286 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WELEPHANT ateities kaina yra $ 0.004500 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WELEPHANT ateities kaina yra $ 0.004725 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WELEPHANT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004962, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WELEPHANT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005210, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Elephant kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008487 prekybos kainą.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Elephant kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013824 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004082
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004286
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004500
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004725
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004962
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005210
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005470
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005744
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006031
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006333
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006649
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006982
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007331
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007698
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008082
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008487
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Elephant kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.004082
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.004082
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004086
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.004099
    0.41%
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WELEPHANT kaina yra $0.004082. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WELEPHANT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004082. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WELEPHANT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004086. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WELEPHANT kaina yra $0.004099. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Elephant kainų statistika

--
----

--

$ 117.46K
$ 117.46K$ 117.46K

28.77M
28.77M 28.77M

--
----

--

Naujausia WELEPHANT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WELEPHANT turi 28.77M apyvartą ir $ 117.46K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Elephant istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Elephant, dabartinė Wrapped Elephant kaina yra 0.004082USD. Apyvartinė Wrapped Elephant (WELEPHANT) pasiūla yra 28.77M WELEPHANT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $117,457.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -4.01%
    $ -0.000170
    $ 0.004253
    $ 0.003914
  • 7 dienos
    -12.89%
    $ -0.000526
    $ 0.005368
    $ 0.003914
  • 30 dienų
    -23.24%
    $ -0.000948
    $ 0.005368
    $ 0.003914
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Elephant kaina pasikeitė $-0.000170, atspindinti -4.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Elephant buvo prekiaujama aukščiausia $0.005368 ir žemiausia $0.003914. Kainos pokytis buvo -12.89%. Ši naujausia tendencija parodo WELEPHANT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Elephant įvyko -23.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000948 vertę. Tai rodo, kad WELEPHANT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Elephant (WELEPHANT) kainų prognozės modulis?

Wrapped Elephant Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WELEPHANT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Elephant ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WELEPHANT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Elephant kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WELEPHANT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WELEPHANT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Elephant potencialą.

Kodėl WELEPHANT kainų prognozė yra svarbi?

WELEPHANT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WELEPHANT dabar?
Pagal jūsų prognozes, WELEPHANT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WELEPHANT kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Elephant (WELEPHANT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WELEPHANT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WELEPHANT 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Elephant (WELEPHANT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WELEPHANT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WELEPHANT kaina 2027 m.?
Wrapped Elephant (WELEPHANT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WELEPHANT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WELEPHANT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Elephant (WELEPHANT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WELEPHANT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Elephant (WELEPHANT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WELEPHANT 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Elephant (WELEPHANT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WELEPHANT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WELEPHANT kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Elephant (WELEPHANT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WELEPHANT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:44:13(UTC+8)

