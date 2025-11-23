Wrapped DOR (WDOR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped DOR kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WDOR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped DOR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped DOR kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped DOR Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped DOR galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002821 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped DOR galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002962 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WDOR ateities kaina yra $ 0.003110 su 10.25% augimo norma.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WDOR ateities kaina yra $ 0.003265 su 15.76% augimo norma.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WDOR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003429, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WDOR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003600, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped DOR kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005864 prekybos kainą.

Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped DOR kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009553 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002821
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002962
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003110
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003265
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003429
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003600
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003780
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003969
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004168
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004376
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004595
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004825
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005066
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005319
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005585
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005864
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped DOR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002821
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002821
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002823
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002832
    0.41%
Wrapped DOR (WDOR) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WDOR kaina yra $0.002821. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped DOR (WDOR) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WDOR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002821. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped DOR (WDOR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WDOR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002823. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped DOR (WDOR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WDOR kaina yra $0.002832. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped DOR kainų statistika

--
----

--

$ 70.37K
$ 70.37K$ 70.37K

25.00M
25.00M 25.00M

--
----

--

Naujausia WDOR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WDOR turi 25.00M apyvartą ir $ 70.37K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped DOR istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped DOR, dabartinė Wrapped DOR kaina yra 0.002821USD. Apyvartinė Wrapped DOR (WDOR) pasiūla yra 25.00M WDOR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $70,370.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.44%
    $ 0
    $ 0.002828
    $ 0.002747
  • 7 dienos
    -7.65%
    $ -0.000215
    $ 0.003033
    $ 0.002733
  • 30 dienų
    643.26%
    $ 0.018147
    $ 0.003033
    $ 0.002733
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped DOR kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.44% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped DOR buvo prekiaujama aukščiausia $0.003033 ir žemiausia $0.002733. Kainos pokytis buvo -7.65%. Ši naujausia tendencija parodo WDOR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped DOR įvyko 643.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.018147 vertę. Tai rodo, kad WDOR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped DOR (WDOR) kainų prognozės modulis?

Wrapped DOR Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WDOR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped DOR ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WDOR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped DOR kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WDOR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WDOR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped DOR potencialą.

Kodėl WDOR kainų prognozė yra svarbi?

WDOR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WDOR dabar?
Pagal jūsų prognozes, WDOR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WDOR kainų prognozė?
Remiantis Wrapped DOR (WDOR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WDOR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WDOR 2026 m.?
1 vieneto Wrapped DOR (WDOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WDOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WDOR kaina 2027 m.?
Wrapped DOR (WDOR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WDOR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WDOR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped DOR (WDOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WDOR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped DOR (WDOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WDOR 2030 m.?
1 vieneto Wrapped DOR (WDOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WDOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WDOR kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped DOR (WDOR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WDOR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.