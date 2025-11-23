Wrapped BESC (WBESC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped BESC kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WBESC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped BESC kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped BESC kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:17:02(UTC+8)

Wrapped BESC Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped BESC galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.3 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped BESC galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.415 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WBESC ateities kaina yra $ 2.5357 su 10.25% augimo norma.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WBESC ateities kaina yra $ 2.6625 su 15.76% augimo norma.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WBESC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.7956, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WBESC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.9354, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped BESC kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.7815 prekybos kainą.

Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped BESC kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7.7886 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.3
    0.00%
  • 2026
    $ 2.415
    5.00%
  • 2027
    $ 2.5357
    10.25%
  • 2028
    $ 2.6625
    15.76%
  • 2029
    $ 2.7956
    21.55%
  • 2030
    $ 2.9354
    27.63%
  • 2031
    $ 3.0822
    34.01%
  • 2032
    $ 3.2363
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.3981
    47.75%
  • 2034
    $ 3.5680
    55.13%
  • 2035
    $ 3.7464
    62.89%
  • 2036
    $ 3.9337
    71.03%
  • 2037
    $ 4.1304
    79.59%
  • 2038
    $ 4.3369
    88.56%
  • 2039
    $ 4.5538
    97.99%
  • 2040
    $ 4.7815
    107.89%
Trumpalaikės Wrapped BESC kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 2.3
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 2.3003
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.3022
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 2.3094
    0.41%
Wrapped BESC (WBESC) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WBESC kaina yra $2.3. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped BESC (WBESC) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WBESC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.3003. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped BESC (WBESC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WBESC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.3022. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped BESC (WBESC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WBESC kaina yra $2.3094. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped BESC kainų statistika

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

738.40K
738.40K 738.40K

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, WBESC turi 738.40K apyvartą ir $ 1.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped BESC istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped BESC, dabartinė Wrapped BESC kaina yra 2.3USD. Apyvartinė Wrapped BESC (WBESC) pasiūla yra 738.40K WBESC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,692,108.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.87%
    $ -0.020378
    $ 2.39
    $ 2.25
  • 7 dienos
    -11.80%
    $ -0.271523
    $ 3.6811
    $ 2.2575
  • 30 dienų
    -37.53%
    $ -0.863230
    $ 3.6811
    $ 2.2575
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped BESC kaina pasikeitė $-0.020378, atspindinti -0.87% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped BESC buvo prekiaujama aukščiausia $3.6811 ir žemiausia $2.2575. Kainos pokytis buvo -11.80%. Ši naujausia tendencija parodo WBESC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped BESC įvyko -37.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.863230 vertę. Tai rodo, kad WBESC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped BESC (WBESC) kainų prognozės modulis?

Wrapped BESC Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WBESC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped BESC ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WBESC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped BESC kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WBESC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WBESC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped BESC potencialą.

Kodėl WBESC kainų prognozė yra svarbi?

WBESC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WBESC dabar?
Pagal jūsų prognozes, WBESC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WBESC kainų prognozė?
Remiantis Wrapped BESC (WBESC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WBESC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WBESC 2026 m.?
1 vieneto Wrapped BESC (WBESC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WBESC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WBESC kaina 2027 m.?
Wrapped BESC (WBESC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WBESC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WBESC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped BESC (WBESC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WBESC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped BESC (WBESC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WBESC 2030 m.?
1 vieneto Wrapped BESC (WBESC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WBESC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WBESC kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped BESC (WBESC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WBESC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.