Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped AyeAyeCoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WAAC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped AyeAyeCoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped AyeAyeCoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped AyeAyeCoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped AyeAyeCoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.34 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped AyeAyeCoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.4070 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WAAC ateities kaina yra $ 1.4773 su 10.25% augimo norma.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WAAC ateities kaina yra $ 1.5512 su 15.76% augimo norma.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAAC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.6287, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAAC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.7102, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped AyeAyeCoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.7857 prekybos kainą.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped AyeAyeCoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.5377 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.34
    0.00%
  • 2026
    $ 1.4070
    5.00%
  • 2027
    $ 1.4773
    10.25%
  • 2028
    $ 1.5512
    15.76%
  • 2029
    $ 1.6287
    21.55%
  • 2030
    $ 1.7102
    27.63%
  • 2031
    $ 1.7957
    34.01%
  • 2032
    $ 1.8855
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.9797
    47.75%
  • 2034
    $ 2.0787
    55.13%
  • 2035
    $ 2.1827
    62.89%
  • 2036
    $ 2.2918
    71.03%
  • 2037
    $ 2.4064
    79.59%
  • 2038
    $ 2.5267
    88.56%
  • 2039
    $ 2.6531
    97.99%
  • 2040
    $ 2.7857
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped AyeAyeCoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.34
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.3401
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.3412
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.3455
    0.41%
Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WAAC kaina yra $1.34. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WAAC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.3401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WAAC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.3412. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WAAC kaina yra $1.3455. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped AyeAyeCoin kainų statistika

--
----

--

$ 8.01M
$ 8.01M$ 8.01M

6.00M
6.00M 6.00M

--
----

--

Naujausia WAAC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WAAC turi 6.00M apyvartą ir $ 8.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped AyeAyeCoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped AyeAyeCoin, dabartinė Wrapped AyeAyeCoin kaina yra 1.34USD. Apyvartinė Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) pasiūla yra 6.00M WAAC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,007,025.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.54%
    $ 0.033106
    $ 1.34
    $ 1.3
  • 7 dienos
    -0.16%
    $ -0.002181
    $ 1.8955
    $ 1.1555
  • 30 dienų
    -30.06%
    $ -0.402808
    $ 1.8955
    $ 1.1555
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped AyeAyeCoin kaina pasikeitė $0.033106, atspindinti 2.54% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped AyeAyeCoin buvo prekiaujama aukščiausia $1.8955 ir žemiausia $1.1555. Kainos pokytis buvo -0.16%. Ši naujausia tendencija parodo WAAC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped AyeAyeCoin įvyko -30.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.402808 vertę. Tai rodo, kad WAAC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kainų prognozės modulis?

Wrapped AyeAyeCoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WAAC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped AyeAyeCoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WAAC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped AyeAyeCoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WAAC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WAAC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped AyeAyeCoin potencialą.

Kodėl WAAC kainų prognozė yra svarbi?

WAAC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WAAC dabar?
Pagal jūsų prognozes, WAAC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WAAC kainų prognozė?
Remiantis Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WAAC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WAAC 2026 m.?
1 vieneto Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAAC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WAAC kaina 2027 m.?
Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WAAC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WAAC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WAAC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WAAC 2030 m.?
1 vieneto Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAAC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WAAC kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WAAC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.