Wrapped AVAX (WAVAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped AVAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WAVAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped AVAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped AVAX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped AVAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped AVAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 28.41 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped AVAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 29.8305 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WAVAX ateities kaina yra $ 31.3220 su 10.25% augimo norma.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WAVAX ateities kaina yra $ 32.8881 su 15.76% augimo norma.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAVAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 34.5325, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAVAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 36.2591, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped AVAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 59.0623 prekybos kainą.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped AVAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 96.2063 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 28.41
    0.00%
  • 2026
    $ 29.8305
    5.00%
  • 2027
    $ 31.3220
    10.25%
  • 2028
    $ 32.8881
    15.76%
  • 2029
    $ 34.5325
    21.55%
  • 2030
    $ 36.2591
    27.63%
  • 2031
    $ 38.0721
    34.01%
  • 2032
    $ 39.9757
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 41.9745
    47.75%
  • 2034
    $ 44.0732
    55.13%
  • 2035
    $ 46.2768
    62.89%
  • 2036
    $ 48.5907
    71.03%
  • 2037
    $ 51.0202
    79.59%
  • 2038
    $ 53.5712
    88.56%
  • 2039
    $ 56.2498
    97.99%
  • 2040
    $ 59.0623
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped AVAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 28.41
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 28.4138
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 28.4372
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 28.5267
    0.41%
Wrapped AVAX (WAVAX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WAVAX kaina yra $28.41. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WAVAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $28.4138. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WAVAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $28.4372. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped AVAX (WAVAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WAVAX kaina yra $28.5267. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped AVAX kainų statistika

--
----

--

$ 427.72M
$ 427.72M$ 427.72M

15.05M
15.05M 15.05M

--
----

--

Naujausia WAVAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WAVAX turi 15.05M apyvartą ir $ 427.72M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped AVAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped AVAX, dabartinė Wrapped AVAX kaina yra 28.41USD. Apyvartinė Wrapped AVAX (WAVAX) pasiūla yra 15.05M WAVAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $427,718,431.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.60%
    $ -0.464494
    $ 29.36
    $ 28.29
  • 7 dienos
    13.73%
    $ 3.9009
    $ 29.4277
    $ 24.1493
  • 30 dienų
    13.12%
    $ 3.7261
    $ 29.4277
    $ 24.1493
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped AVAX kaina pasikeitė $-0.464494, atspindinti -1.60% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped AVAX buvo prekiaujama aukščiausia $29.4277 ir žemiausia $24.1493. Kainos pokytis buvo 13.73%. Ši naujausia tendencija parodo WAVAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped AVAX įvyko 13.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $3.7261 vertę. Tai rodo, kad WAVAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped AVAX (WAVAX) kainų prognozės modulis?

Wrapped AVAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WAVAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped AVAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WAVAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped AVAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WAVAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WAVAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped AVAX potencialą.

Kodėl WAVAX kainų prognozė yra svarbi?

WAVAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WAVAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, WAVAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WAVAX kainų prognozė?
Remiantis Wrapped AVAX (WAVAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WAVAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WAVAX 2026 m.?
1 vieneto Wrapped AVAX (WAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WAVAX kaina 2027 m.?
Wrapped AVAX (WAVAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WAVAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WAVAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped AVAX (WAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WAVAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped AVAX (WAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WAVAX 2030 m.?
1 vieneto Wrapped AVAX (WAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WAVAX kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped AVAX (WAVAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WAVAX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:48:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.