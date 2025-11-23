Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Aave Gnosis WETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WAGNOWETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Aave Gnosis WETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Aave Gnosis WETH kainos prognozė
Wrapped Aave Gnosis WETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Gnosis WETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2,790.59 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Gnosis WETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2,930.1195 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WAGNOWETH ateities kaina yra $ 3,076.6254 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WAGNOWETH ateities kaina yra $ 3,230.4567 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAGNOWETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3,391.9795, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAGNOWETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3,561.5785, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Aave Gnosis WETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5,801.4361 prekybos kainą.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Aave Gnosis WETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 9,449.9282 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2,790.59
    0.00%
  • 2026
    $ 2,930.1195
    5.00%
  • 2027
    $ 3,076.6254
    10.25%
  • 2028
    $ 3,230.4567
    15.76%
  • 2029
    $ 3,391.9795
    21.55%
  • 2030
    $ 3,561.5785
    27.63%
  • 2031
    $ 3,739.6574
    34.01%
  • 2032
    $ 3,926.6403
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4,122.9723
    47.75%
  • 2034
    $ 4,329.1210
    55.13%
  • 2035
    $ 4,545.5770
    62.89%
  • 2036
    $ 4,772.8559
    71.03%
  • 2037
    $ 5,011.4987
    79.59%
  • 2038
    $ 5,262.0736
    88.56%
  • 2039
    $ 5,525.1773
    97.99%
  • 2040
    $ 5,801.4361
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Aave Gnosis WETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 2,790.59
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 2,790.9722
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 2,793.2659
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 2,802.0581
    0.41%
Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WAGNOWETH kaina yra $2,790.59. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WAGNOWETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2,790.9722. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WAGNOWETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2,793.2659. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WAGNOWETH kaina yra $2,802.0581. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Aave Gnosis WETH kainų statistika

Wrapped Aave Gnosis WETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Aave Gnosis WETH, dabartinė Wrapped Aave Gnosis WETH kaina yra 2,790.59USD. Apyvartinė Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) pasiūla yra 464.03 WAGNOWETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,288,535.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.63%
    $ 44.77
    $ 2,836.27
    $ 2,728.34
  • 7 dienos
    -13.53%
    $ -377.7337
    $ 3,918.7269
    $ 2,735.4764
  • 30 dienų
    -28.94%
    $ -807.6062
    $ 3,918.7269
    $ 2,735.4764
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Aave Gnosis WETH kaina pasikeitė $44.77, atspindinti 1.63% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Aave Gnosis WETH buvo prekiaujama aukščiausia $3,918.7269 ir žemiausia $2,735.4764. Kainos pokytis buvo -13.53%. Ši naujausia tendencija parodo WAGNOWETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Aave Gnosis WETH įvyko -28.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-807.6062 vertę. Tai rodo, kad WAGNOWETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) kainų prognozės modulis?

Wrapped Aave Gnosis WETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WAGNOWETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Aave Gnosis WETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WAGNOWETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Aave Gnosis WETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WAGNOWETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WAGNOWETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Aave Gnosis WETH potencialą.

Kodėl WAGNOWETH kainų prognozė yra svarbi?

WAGNOWETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WAGNOWETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, WAGNOWETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WAGNOWETH kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WAGNOWETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WAGNOWETH 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAGNOWETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WAGNOWETH kaina 2027 m.?
Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WAGNOWETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WAGNOWETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WAGNOWETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WAGNOWETH 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAGNOWETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WAGNOWETH kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WAGNOWETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.