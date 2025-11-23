Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Aave Gnosis GNO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WAGNOGNO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Aave Gnosis GNO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Aave Gnosis GNO kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:16:29(UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis GNO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Gnosis GNO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 126.89 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Gnosis GNO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 133.2345 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WAGNOGNO ateities kaina yra $ 139.8962 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WAGNOGNO ateities kaina yra $ 146.8910 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAGNOGNO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 154.2355, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAGNOGNO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 161.9473, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Aave Gnosis GNO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 263.7951 prekybos kainą.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Aave Gnosis GNO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 429.6945 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 126.89
    0.00%
  • 2026
    $ 133.2345
    5.00%
  • 2027
    $ 139.8962
    10.25%
  • 2028
    $ 146.8910
    15.76%
  • 2029
    $ 154.2355
    21.55%
  • 2030
    $ 161.9473
    27.63%
  • 2031
    $ 170.0447
    34.01%
  • 2032
    $ 178.5469
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 187.4743
    47.75%
  • 2034
    $ 196.8480
    55.13%
  • 2035
    $ 206.6904
    62.89%
  • 2036
    $ 217.0249
    71.03%
  • 2037
    $ 227.8762
    79.59%
  • 2038
    $ 239.2700
    88.56%
  • 2039
    $ 251.2335
    97.99%
  • 2040
    $ 263.7951
    107.89%
Trumpalaikės Wrapped Aave Gnosis GNO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 126.89
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 126.9073
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 127.0116
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 127.4114
    0.41%
Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WAGNOGNO kaina yra $126.89. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WAGNOGNO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $126.9073. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WAGNOGNO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $127.0116. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WAGNOGNO kaina yra $127.4114. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Aave Gnosis GNO kainų statistika

$ 98.48K
$ 98.48K$ 98.48K

779.94
779.94 779.94

Naujausia WAGNOGNO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WAGNOGNO turi 779.94 apyvartą ir $ 98.48K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Aave Gnosis GNO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Aave Gnosis GNO, dabartinė Wrapped Aave Gnosis GNO kaina yra 126.89USD. Apyvartinė Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) pasiūla yra 779.94 WAGNOGNO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $98,480.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.72%
    $ 0.908579
    $ 132.73
    $ 125.01
  • 7 dienos
    3.40%
    $ 4.3133
    $ 154.6095
    $ 122.4002
  • 30 dienų
    0.72%
    $ 0.918708
    $ 154.6095
    $ 122.4002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Aave Gnosis GNO kaina pasikeitė $0.908579, atspindinti 0.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Aave Gnosis GNO buvo prekiaujama aukščiausia $154.6095 ir žemiausia $122.4002. Kainos pokytis buvo 3.40%. Ši naujausia tendencija parodo WAGNOGNO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Aave Gnosis GNO įvyko 0.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.918708 vertę. Tai rodo, kad WAGNOGNO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) kainų prognozės modulis?

Wrapped Aave Gnosis GNO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WAGNOGNO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Aave Gnosis GNO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WAGNOGNO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Aave Gnosis GNO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WAGNOGNO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WAGNOGNO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Aave Gnosis GNO potencialą.

Kodėl WAGNOGNO kainų prognozė yra svarbi?

WAGNOGNO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WAGNOGNO dabar?
Pagal jūsų prognozes, WAGNOGNO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WAGNOGNO kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WAGNOGNO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WAGNOGNO 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAGNOGNO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WAGNOGNO kaina 2027 m.?
Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WAGNOGNO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WAGNOGNO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WAGNOGNO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WAGNOGNO 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WAGNOGNO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WAGNOGNO kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WAGNOGNO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.